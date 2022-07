Giulia De Lellis e Dayane Mello, non si parla d’altro: è successo tutto all’improvviso

Giulia De Lellis e Dayane Mello, in queste ore non si parla d’altro: è successo tutto all’improvviso tra le due famose influencer.

Non è la prima volta che, attraverso i social, Giulia De Lellis parla dei problemi della sua pelle. Qualche anno fa, la nota influencer ha sofferto di acne e non lo ha mai nascosto. Alcuni giorni fa, Giulia ha condiviso uno scatto di due anni fa, attraverso il quale ha lanciato un importante messaggio.

L’ex di Uomini e Donne ha pubblicato diversi scatti, con lo scopo di fare un vero e proprio confronto tra il suo aspetto con il trucco, senza make up, e quello di due anni fa. L’obiettivo della De Lellis è quello di condividere la gioia per i progressi della sua pelle, ma non solo. L’influencer ha voluto sottolineare come sia sì importare accettarsi, ma sia anche normale se, in alcuni periodi, non riuscirci. Un messaggio prezioso, quello dell’influencer, soprattutto in ragione del gran numero di fan che la segue: ben 5,3 milioni. Le sue parole, però, non hanno convinto proprio tutti. Tra questi Dayane Mello, che con un commento apparso sui social ha espresso il suo punto di vista sulla questione.

Dayane Mello contro Giulia De Lellis: le parole della modella brasiliana non sono passate inosservate

“Accettatevi si, ma se in qualsiasi momento della vostra vita non ci riuscite è normale. Forse prima di accettare se stessi bisognerebbe accettare questo, senza prenderci in giro”. Si conclude così il lungo messaggio condiviso su Instagram da Giulia De Lellis. Un post attraverso il quale l’influencer ha parlato nuovamente dei suoi problemi di pelle, dei progressi ottenuti e di quanto sia stato complicato, per lei, quel periodo. Un periodo in cui modificava costantemente le foto con ogni tipo di filtro, vivendo con disagio.

Il messaggio di Giulia è quello di accettare le proprie imperfezioni ma accettare anche il fatto che, in alcuni momenti, si possa soffrire e trovare ‘escamotage’ per coprirle. “Quando uno ci sta dentro prova e sente tutt’altro. Sappiate che questo tutt’altro è normale e passerà ma per farlo passare bisogna attraversarlo!”, sottolinea Giulia. Un messaggio che è piaciuto a moltissimi: una valanga di likes e parole di apprezzamento ha invaso il post. Chi non ha gradito, invece, è stata Dayane Mello.

L’ex concorrente del GF Vip, senza mezzi termini, ha commentato: “Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità ma poi vive nel trucco e nel photoshop. Quando si fanno certi discorsi si deve poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio.” Le parole della modella non sono passate inosservate agli occhi attenti del web.

Una bordata per niente velata, quella di Dayane, che, però, nelle scorse ore si è difesa da quanti l’hanno accusata: “Non ho fatto un commento per dirigere odio, nessuno sa cosa c’è dietro le reti. Oltre ad essere una persona pubblica sono anche una persona che può avere un’opinione. Mi sono stancata di questo giudizio”.