Clamoroso ritorno a Beautiful: vi ricordate di lui? Non indovinereste mai chi è e cosa farà nelle prossime puntate della soap opera.

Sta per accadere di tutto nelle prossime puntate di Beautiful. La trama è già piuttosto intricata negli episodi attualmente in onda in Italia, ma dall’America arrivano anticipazioni ancora più sconvolgenti.

Innanzitutto, rivedremo in scena alcuni tra i personaggi più amati della soap, da Taylor Hayes a Deacon Sharpe, fino alla spietata Sheila Carter. Ma non saranno i soli a riapparire nella soap: avete dato un’occhiata alla foto che vi abbiamo mostrato? Ben presto, proprio lui tornerà nella serie, per aiutare uno dei protagonisti assoluti di Beautiful. I fan più attenti riconosceranno subito il suo volto, essendo già apparso in quel di Los Angeles, per aiutare uno dei Forrester. Curiosi di scoprire chi è e cosa combinerà? Se non temete spoiler sulle trame americane, continuate pure a leggere!

Avete visto chi farà ritorno a Beautiful? Non tutti si ricordano di lui

I fan americani stanno per assistere alla scena che attendono da mesi: Finn e Steffy si riuniranno! Ma andiamo con ordine. Vi abbiamo già detto che, contrariamente a quanto tutti a Beautiful sanno, Finn è ancora vivo. Anche Li, la sua mamma adottiva che lo ha salvato, è ancora viva ed è sopravvissuta all’incidente automobilistico. A trovare la donna sarà Bill Spencer, che avrà un ruolo fondamentale in tutta questa vicenda.

Quando Bill troverà Li, la donna è completamente scossa e non proferisce parola. Ricordiamo che i due non si sono mai incontrati prima e Spencer non conosce l’identità della Finnegan. È a questo punto che Bill si rivolgerà al dottor Jordan Armstrong, al quale affiderà Li affinché la donna possa uscire dal suo stato di trauma. Proprio così, il personaggio che vi abbiamo mostrato è un medico, che farà il suo lavoro proprio a casa di Bill, ottenendo ottimi risultati. Li infatti riuscirà a sbloccarsi e a raccontare a Bill tutta la verità su Sheila e su Finn, che è ancora vivo. Ma quando abbiamo già visto il dottor Armstrong?

Ebbene, il medico è già apparso nella serie nel 2019, per occuparsi di Thomas Forrester, dopo la tragica caduta dalla scogliera, spinto da Brooke. Ricordate? Dopo tre anni, il personaggio tornerà e sarà interpretato ancora da Vincent Irizarry, volto noto nel mondo delle soap opera: lo abbiamo visto anche in Sentieri e Febbre d’amore.

Il ritorno del dottore a Beautiful sarà breve ma intenso e, da lì, partirà il colpo di scena che tutti attendono: grazie all’intervento di Bill, Finn sarà libero dalle grinfie di Sheila e potrà ricongiungersi con la sua Steffy, proprio a Monaco. La donna era scappata in Europa per riprendersi dal dolore della morte del marito: come reagirà quando se lo ritroverà di fronte? Non vediamo l’ora!