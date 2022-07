Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista: svelato il nome, anticipazione bomba sulla prossima edizione della trasmissione di Canale 5.

Quanto vi manca Uomini e Donne? Come ogni anno, la trasmissione di Canale 5 va in vacanza nei mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre, dopo il consueto stop.

Non è stata ancora resto nota la data d’inizio della nuova stagione, ma con ogni probabilità il programma ripartirà lunedì 12 settembre, con un possibile slittamento a sette giorni dopo, il 19 settembre. Le registrazioni inizieranno a fine agosto ma, come sempre, le indiscrezioni sui nuovi protagonisti stanno già trapelando sul web. Una di queste riguarda il primo nuovo tronista della prossima stagione: curiosi di sapere tutto? Siete nel posto giusto.

Uomini e Donne, svelato il nome del nuovo tronista: quanti anni ha

Uomini e Donne sta per tornare in onda su Canale 5. La trasmissione di Canale 5 tornerà a fare compagnia al pubblico con le storie sentimentale del trono più famoso della tv. Quello classico e quello over, che saranno ancora uniti in un’unica maxi puntata dove tutti possono interagire con tutti. Ma, a proposito di tronisti, chi si metterà in gioco provando a trovare l’amore nel programma di Canale 5?

Secondo i primi spoiler, vedremo soltanto volti nuovi nelle vesti di tronisti. Nessun ex corteggiatore o corteggiatrice si ‘trasformerà’ in tronista. E il nome del primo tronista è già trapelato sui social, attraverso le stories Instagram di Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha spoilerato che il nuovo tronista si chiama Alessandro, ha 19 anni ed è di Milano. Nulla di più, al momento, ma l’attesa dei telespettatori cresce sempre di più. E in tanti si sono già messi alla ricerca di foto e ulteriori informazioni sul possibile nuovo tronista. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

Chi tornerà e chi no al Trono Over?

Oltre ai tronisti del Classico, torneranno anche le avventure degli ‘over’. Ma chi ritroveremo del parterre maschie e femminile? Salvo cambi di programma dell’ultima ora, ci saranno tutti i protagonisti ‘storici’ del parterre, da Gemma Galgani a Ida Platano, fino ad Armando Incarnato. Incerto il ritorno di Biagio Di Maro, mentre troveremo quasi certamente Alessandro e Pinuccia. Ma attenzione: a quanto pare ci sarà una clamorosa new entry tra le dame della prossima stagione!

Una new entry che, in realtà, conosciamo già molto bene. Si tratta di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri: a lei, il tronista preferì Valeria Cardone. Secondo quanto anticipato da MondoTv24, Federica tornerà in trasmissione ma nel Trono Over. Nonostante la sua giovane età, la campana ha dimostrato grande maturità, suscitando l’interesse di diversi cavalieri dell’Over, da Riccardo Guarnieri ad Alessandro Vicinanza. I due si contenderanno il suo cuore? Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità.