Lapsus in diretta, il conduttore si confonde: accade l’impensabile

Durante la diretta il conduttore ha un lapsus e si confonde: accade l’impensabile, la gaffe fa in poco tempo il giro del web

Capita a tutti di confondersi e di avere un lapsus nel bel mezzo di un discorso. Ed è ciò che è successo al conduttore dello storico programma televisivo, il quale durante la sua diretta ha ahimè avuto un momento di défaillance finendo per confondersi.

Ricorderemo ad esempio la gaffe della Blasi a L’Isola dei Famosi che costrinse l’opinionista Nicola Savino ad intervenire nel bel mezzo della diretta. Insomma, i conduttori ed in generale i personaggi televisivi del mondo dello spettacolo non sono certamente esenti da piccole gaffe. Tuttavia, ritrovandosi queste ad accadere sotto le luci dei riflettori è facile che in poco tempo diventino oggetto di parodia e facciano il giro dei social e del web diventando presto popolari. Ed è quanto accaduto al conduttore dello storico programma. Durante la diretta nel finale della trasmissione, ha avuto un lapsus finendo per confondersi ed è accaduto l’impensabile. Scopriamo di più!

Lapsus in diretta, la gaffe del conduttore lascia tutti increduli

Davide Parenzo è il conduttore del programma televisivo trasmesso su La 7, In Onda. La trasmissione tratta in particolare di programmi di approfondimento e verte la propria attenzione su temi di politica. In onda dal 2010, ha riscosso un particolare seguito e tutt’ora è uno dei programmi televisivi, facenti informazione, più seguito. Ma in queste ultime ore, il conduttore dello storico programma televisivo è finito al centro dell’attenzione per una gaffe avvenuta durante il finale della trasmissione.

In diretta, nel finale del programma, dopo aver salutato i telespettatori ed aver ringraziato di aver seguito la trasmissione, Davide Parenzo ha preso uno ‘scivolone’ in piena diretta. La gaffe del conduttore è stata notata da tutti perché dopo aver fatto i suoi saluti, nell’intento di dar la linea al programma che avrebbe avuto inizio poco dopo ha confuso il nome della conduttrice.

‘Eden- Un pianeta da salvare‘, è il programma in onda su La 7 condotto da Licia Colò. Questo Davide Parenzo lo sapeva benissimo, ma un lapsus momentaneo ha portato il conduttore a fare una gaffe durante la diretta. Ebbene, nell’annunciare che di li a poco dalla fine della sua trasmissione sarebbe andato in onda ‘Eden – Un pianeta da salvare’ il conduttore ha confuso la conduttrice del programma con Antonella Clerici.

Ora non è chiaro in che modo sia venuta fuori questa associazione, possibile forse la somiglianza tra le due conduttrici dovuta alla splendida chioma bionda e riccioluta?

Le parole del conduttore che in un momento di confusione ha scambiato Licia Colò con Antonella Clerici, hanno reso il momento di defaillance davvero epico. Di li a poco, è calato il sipario sul programma .