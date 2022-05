Isola dei famosi, la gaffe in diretta di Ilary Blasi ‘spiazza’ tutti: Nicola Savino interviene

Isola dei famosi, Nicola Savino interviene in diretta dopo la clamorosa gaffe di Ilary Blasi.

Lunedì 3 maggio è andata in onda una nuova puntata de L’isola dei famosi. Anche in questa diretta non sono mancati i colpi di scena. Al televoto c’erano Blind, Carmen e Estafania e il pubblico ha eliminato la modella. Le regole del gioco prevedono che quando il concorrente dalla playa viene eliminato passa a playa sgamada.

Prima ancora però sceglie a quale concorrente dare il cosiddetto bacio di Giuda, e la naufraga l’ha dato a Nicolas. A lasciare invece definitivamente l’isola è stata Ilona. C’è stato però un momento che ha avuto grande seguito che ha visto protagonista Ilary Blasi. La conduttrice a quanto pare ne ha ‘combinata’ un’altra delle sue con una gaffe che ha lasciato il pubblico presente e immaginiamo anche i telespettatori da casa spiazzati.

Isola dei famosi, Ilary Blasi protagonista di una nuova gaffe: Nicola Savino ‘costretto’ ad intervenire

Ilary Blasi piace al pubblico per la sua simpatia e schiettezza. E’ una conduttrice che non segue schemi e quello che pensa dice. L’abbiamo vista più volte non farsi problemi quando ormai in tarda serata si è seduta sul pavimento dello studio. Ed è proprio questa semplicità, questa genuinità anche nella sua conduzione che piace.

Ieri sera, lunedì 3 maggio, c’è stata una nuova diretta de L’Isola dei famosi e anche in questa puntata, a quanto pare, ci sono state sorprese e colpi di scena. C’è stato un momento che non ha potuto non catturare l’attenzione. Durante la nomination lampo, Ilary si è resa protagonista di una nuova gaffe. Nuova perchè sappiamo che già nelle puntate precedenti non sono mancate queste scene e ricorderemo anche nella precedente edizione. Ma questa volta l’opinionista è persino intervenuto.

Infatti la conduttrice mentre citava alcune parole per ILona durante la nomination ha detto: “Nulla ti scuregg***”, invece di dire ‘nulla di scoraggia’. Presa dal momento si è fermata ridendo per qualche secondo e anche il pubblico e gli stessi opinionisti. Anzi Nicola Savino si è alzato per entrare in scena e ha reso il momento ancora più esilarante: “No, dai, andiamo a casa”. La nuova gaffe di Ilary Blasi ha fatto ridere davvero tutti!