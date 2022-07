“Non cerco soldi o notorietà”: chi è e cosa fa nella vita il nuovo compagno di Valeria Marini

Usciti allo scoperto da poche settimane, Valeria Marini ed il suo giovane compagno si mostrano felicissimi insieme: sapete chi è lui?

In circa trent’anni di carriera televisiva, Valeria Marini ha fatto spesso parlare di sé anche per quanto riguarda la propria vita privata nella quale non sono mancate storie importanti anche con uomini molto conosciuti. Da poco tempo, però, la showgirl sarda si è mostrata pubblicamente con la sua nuova fiamma alias Eddy Siniscalchi.

La coppia è apparsa molto unita sui social e ad attirare l’attenzione è stata soprattutto la notevole differenza d’età tra i due. Valeria oggi è una splendida 55enne, mentre il compagno ha 36 anni. Un amore arrivato dopo parecchie vicissitudini turbolente per l’ex star del Bagaglino. Tutti ricordano, ad esempio, la sua lunga storia con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori durante la quale ha perso ben due gravidanze, oppure il matrimonio, poi annullato dalla Sacra Rota, con Giovanni Cottone.

Insomma, ora la bionda soubrette sembra aver ritrovato la serenità con Eddy, all’anagrafe Espedito Siniscalchi, che però non è del tutto nuovo alle cronache rosa. In passato è stato visto al fianco di donne famose come Giovanna Rei con la quale 3 anni fa è arrivato ad un passo dalle nozze. Il 36enne napoletano è stato intervistato da Fanpage ed ha rivelato qualche curiosità sulla sua vita privata e professionale. Vediamo cosa ha raccontato!

Valeria Marini ritrova l’amore: sapete cosa fa nella vita Eddy, il suo nuovo compagno?

Ai microfoni di Fanpage, il nuovo fidanzato della Marini ha rivelato di essere un rampante imprenditore e broker nel settore immobiliare e finanziario. “Lavoro per i miei genitori. Abbiamo un’azienda di famiglia in società con altre persone attiva nel campo delle costruzioni”, spiega. Inoltre, è impegnato nella compravendita di immobili di lusso e nel brokeraggio e possiede una società di cui è l’unico titolare ed altre in collaborazione con altri soci.

A 19 anni ha lasciato la città natale per trasferirsi a Milano e poi a Roma dove ha vissuto per anni con l’attrice Giovanna Rei, anche lei più grande di età. Ha sempre frequentato il mondo dello spettacolo e conosce Lele Mora fin da ragazzo. Il primo incontro con Valeria avvenne circa vent’anni fa, poi si sono rivisti quest’anno ed è scoccata la scintilla: “Valeria mi ha colpito perché è una donna buona. Con lei si ride continuamente. Ed è molto credente, come me”.

La differenza d’età pare non essere affatto un problema per lui: “Fin da quando avevo 20 anni mi sono legato a donne molto più grandi, sia note che sconosciute”, racconta. Alle malelingue che insinuano sia alla ricerca di fama e denaro, Siniscalchi risponde: “Non ho bisogno né dei soldi né della popolarità di Valeria. Se avessi voluto fare tv, l’avrei fatta 15 anni fa”.

Ed in effetti, le conoscenze in quel mondo non gli mancano: nonostante la sua famiglia sia di Napoli, ha stretto amicizia con Lele Mora ed Eddy frequentava il suo ambiente negli anni in cui l’agente dei vip era all’apice del successo. “Lavoravo per lui restando dietro le quinte. Siamo una famiglia perbene che considerava di fiducia”, racconta.

“Mio padre è un ingegnere elettronico ed è stato un grande manager italiano. Sono figlio di Vittorio Siniscalchi, direttore dell’IBM per 20 anni a Roma. Quando aveva la mia età insegnava al Sole24Ore a Milano”, spiega l’imprenditore.

A voi piace questa nuova e chiacchieratissima coppia?