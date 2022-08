Difficile non notare la somiglianza tra mamma e figlia: avete visto anche voi? Da pelle d’oca

La somiglianza tra mamma e figlia è impossibile non notarla: avete visto anche voi? Vedere questo scatto vi farà venire la pelle d’oca.

Ha fatto compagnia il pubblico di Canale 5 per ben quattro anni e ha incantato tutti i telespettatori di Striscia la Notizia, battendo ogni record. Stiamo parlando proprio di lei: la bella e giovanissima Mikaela Neaze Silva, ex velina ed attuale conduttrice di Paperissima Sprint.

Sin dal suo primo ingresso nello studio di Striscia la Notizia, la giovanissima Mikaela ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Oltre a farle da padrona una bravura mai vista prima, la collega di Shaila Gatta ha impressionato tutti con la sua immensa bellezza. Una bellezza che, sia chiaro, sembrerebbe essere proprio una dote di famiglia. Spulciando con attenzione il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto della sua mamma. L’avete vista anche voi? A catturare la nostra attenzione non è soltanto il fascino della donna, ma anche l’enorme somiglianza che c’è tra lei e figlia. Vi assicuriamo: quando vedrete lo scatto in questione, resterete davvero a bocca aperta. Pronti a saperne di più?

Incredibile somiglianza tra mamma e figlia: da restare di stucco

Tra Martina Colombari e sua mamma, c’è una somiglianza davvero pazzesca. Avete mai visto, però, quella tra Mikaela Silvia, l’attuale conduttrice di Paperissima Sprint insieme a Vittorio Brumotti, Shaila Gatta e il Gabibbo, e sua madre? Noi si e siamo rimasti completamente impressionati. Spulciando il canale Instagram della giovanissima modella e ballerina, abbiamo rintracciato uno scatto di sua mamma e non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto le due splendide donne siano parecchio somiglianti.

Uno scatto semplicissimo, quello condiviso dalla bella Mikaela diverso tempo fa sui social, ma che ugualmente catturato l’attenzione di tutti. La sua splendida mamma non è assolutamente passata inosservata. E se, la maggior parte dei suoi followers, non ha potuto fare a meno di notare la sua bellezza, noi dal canto nostro non abbiamo potuto fare caso alla somiglianza. Guardate anche voi:

Non abbiamo ragione? Non c’è assolutamente nulla da dire in contrario: la somiglianza tra mamma e figlia è davvero spietata. Cosa ci dite voi, invece?

Mikaela è fidanzata?

Se su Shaila Gatta vi abbiamo svelato un’indiscrezione shock sulla sua vita privata, cosa sappiamo su quella della giovane Mikaela? La sua è una bellezza più unica che rara, ma c’è qualcuno che se n’è perdutamente innamorato? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! La giovanissima Sneaze Silva, infatti, sembrerebbe essere fidanzata. Come raccontato dalla diretta interessata in una sua recente intervista, però, sembrerebbe che i due vivano una storia a distanza per via del lavoro. Auguriamo alla coppia grandi cose ed, ovviamente, insieme!