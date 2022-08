La dottoressa Pimple Popper, terribile episodio per Tameru: non l’avrebbe mai voluto, shock tremendo!

Terribile episodio per Tameru prima de La dottoressa Pimple Popper: non avrebbe mai voluto una cosa del genere, shock tremendo.

Dopo il terribile incubo di Todd, non possiamo fare a meno di raccontarvi il terribile episodio che ha visto coinvolto il giovane Tameru. Il giovane ha raccontato alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper di essere una famosa drag queen, ma di non essere affatto spensierato nel corso dei suoi spettacoli per la paura che il pubblico potesse notare i segni della sua malattia della pelle. Un dramma vero e proprio, avete ragione!

“Soffro di una patologia che mi riempie il corpo di orribili cisti”, è proprio così che Tameru si presenta alle telecamere del famoso programma di Real Time, spiegando i segni della sua malattia. Il giovane ha raccontato di avere queste escrescenze dall’età di 16 anni che col passare degli anni si sono diffuse su petto, sotto le ascella, la schiena e il pomo d’Adamo. Potete chiaramente immaginare, quindi, la sua situazione. Tameru ha anche spiegato di essersi rivolto al suo medico e di essersi già fatto rimuovere alcune escrescenze, ma la struttura che avrebbe dovute analizzarle è stata bruciata e lui ha visto andare in fumo la sua speranza di capire di che cosa soffriva. Da quel momento, infatti, il giovane si è letteralmente trascurato, ma quando ha capito che così non poteva andare avanti e che voleva continuare a viversi la sua vita, ha scelto di chiedere aiuto. “Il mio disturbo mi limita molto”, ha spiegato. Scopriamo insieme cos’è successo.

L’incubo di Tameru a La dottoressa Pimple Popper: cos’è successo

Da troppo tempo, quindi, Tameru soffriva di una patologia cutanea che condizionava fortemente la sua vita. Le cisti presenti sul suo corpo – come sottolineato dal diretto interessato – erano a grappoli e culminavano con una punta purulente. “Quando esce del pus, ha un brutto odore”, ha spiegato. Rivelando, inoltre, la sua tremenda paura: “Sudo molto e questo può fare infettare le cisti”. In effetti, la situazione di Tameru era decisamente incredibile. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Da brividi, non credete? Se guardate con attenzione l’ascella di Tameru, però, vi risulterà molto facile capire di quale patologia stiamo parlando. Così come quella di Keke, anche la patologia della giovane drag queen era il cosiddetto steatocistima multiplex, malattia cutanea che prevede la formazione di cisti sulla maggior parte del corpo. Nulla di grave, quindi, tanto è vero che la dottoressa Pimple Popper ha immediatamente provveduto alla rimozione della maggior parte delle escrescenza.

“Non mi vedevo il petto così dal primo anno delle superiori. Adesso posso convivere con le cicatrici”, ha detto Tameru dopo l’operazione, rivelando di essere sicuro di non avere più limiti adesso.