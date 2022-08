Dopo La clinica per rinascere Gennaro è irriconoscibile: record pazzesco, com’è diventato oggi

Dopo aver partecipato a La clinica per rinascere Gennaro è diventato irriconoscibile: un record pazzesco, avete visto com’è diventato oggi?

Non solo trasformazioni sconvolgenti a Vite al Limite, ma anche a La clinica per rinascere. Anche nel programma di Real Time, si sono alternati tantissimi pazienti che – a causa della loro condizione di obesità – hanno deciso di affidarsi ad un esperto per iniziare una nuova vita.

Dopo quella di Roberta, che oggi è completamente un’altra persona, anche la trasformazione di Gennaro non può essere assolutamente presa in considerazione. Lo stesso Cristiano Giardiello, medico chirurgo della clinica Pineta Grande di Castelvolturno in Campania, non ha potuto fare a meno di condividere col suo pubblico social gli ottimi risultati conseguiti dal suo paziente. Stando da quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo di uno dei suoi ultimi post Instagram, infatti, il simpaticissimo Gennaro era arrivato nel suo studio con ben 228 kg, ma ad oggi è davvero irriconoscibile. Sul suo canale Instagram ufficiale, infatti, il medico chirurgo non solo ha condiviso una foto di Gennaro prima dell’intervento, ma anche una sua foto dopo per testimoniare quanto ad oggi sia una persona diversa.

Com’è diventato oggi Gennaro dopo La clinica per rinascere? Colpo di scena

Senza alcun dubbio, il dottor Cristiano Giardiello ne ha viste di trasformazioni clamorose nel suo studio, ma quella di Gennaro è tra le più impressionanti. Protagonista della seconda stagione de La clinica per rinascere, il giovane napoletano ha raccontato di aver un passato ed un’infanzia talmente difficile da condizionarlo nel suo peso. Era giovanissimo al momento della sua partecipazione al programma di Real Time, eppure i suoi chili di troppo – e parliamo di ben 228 kg – condizionavano ogni suo movimento. Grazie alla dieta impostogli dalla nutrizionista della clinica e l’intervento a cui si è sottoposto, però, Gennaro ha avuto la possibilità di iniziare una nuova vita.

Già ai tempi della sua partecipazione al programma, Gennaro era dimagrito tantissimi chili, ma questa ultima foto condivisa dal dottor Giardiello ce ne da un’ulteriore conferma. Da un massimo di 228 kg, infatti, il giovane è riuscito a pesare esattamente 69 kg, sfoggiando una forma fisica pazzesca. Guardatelo qui:

Che dire? Gennaro è letteralmente rinato dopo La clinica per rinascere. E il suo sorriso ce lo dimostra. Detto questo, non ci resta che congratularsi con lui e fargli i nostri più sinceri complimenti.

Dove si trova la clinica?

A differenza di quella di Vite al Limite, la clinica del famoso programma di Real Time si trova in Italia e, con esattezza, in Campania. La clinica Pineta Grande Hospital, infatti, si trova a Castelvolturno. Si tratta di un vero e proprio ospedale, che oltre ad essere specializzato nella chirurgia bariatrica dispone anche del Pronto Soccorso.