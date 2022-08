Scoppia in lacrime in diretta: brutto momento per l’ex di Uomini e Donne; il lungo sfogo arriva attraverso i social.

Uno sfogo che non è passato inosservato, quello di una delle protagoniste più amate della storia di Uomini e Donne. Attraverso il suo canale Instagram, l’ex corteggiatrice si è lasciata andare alle emozioni, raccontando il momento delicato che sta vivendo.

Un racconto toccante, durante la quale l’influencer non è riuscita a trattenere le lacrime. Attraverso una serie di Instagram Stories, l’ex volto di Canale 5 ha mostrato una versione totalmente inedita di sé, rivelando cosa sta provando in questo periodo.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice scoppia in lacrime: “Non posso fare finta di niente”

“Vorrei sprigionare per voi tranquillità e spensieratezza. Non sempre sono perfetta, ho anche io dei miei momenti di stand by”. Inizia così il lungo racconto dell’ex volto di Uomini e Donne, che, attraverso Instagram, ha spiegato le sensazioni che sta vivendo in questo periodo. “È da quando faccio questo lavoro, da tre anni, ogni estate mi chiudo un po’ in me stessa, mi sento un po’ inutile. Io sono molto autocritica, ogni cosa che faccio penso che si poteva fare di più”.

Queste le parole di Natalia Paragoni, che per la prima volta mostra le sue debolezze, mettendosi a nudo con i suoi followers. La ragazza ha aperto il suo cuore raccontando qualcosa che, come specificato nelle stories, conosce solo il suo compagno Andrea Zelletta: “Vado tipo in ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta. In questo lavoro c’è molta competizione, come in tutti i lavori, ma qua è molto più amplificato”. Natalia ci tiene a precisare che non vuole lamentarsi del suo lavoro, ma ci sono momenti in cui avverte questa spiacevole sensazione. E, nel corso del racconto, la Paragoni non riesce a trattenere le lacrime e scoppia a piangere.

“Oddio essere un peso per gli altri, devo essere sempre io quella che fa di tutto per far felici le persone. Stare così è una cosa che non sopporto, ma ci sta far vedere qualche debolezza, perché non sono perfetta e me ne sto rendendo conto”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice con le voce rotta dal pianto. Natalia ammette di sentire la mancanza delle piccole cose, quelle più semplici, di cui non riesce più a godere: “Non riesco più ad assaporare i momenti, le persone, a sentirmi apprezzata e voluta dagli altri per quella che sono”.

“Non riesco a sorridere o far finta di niente, forse perché ho preso troppe batoste. Ho bisogno di toccare con mano le cose semplici. Non avrei mai fatto queste stories, forse oggi ero a un punto che volevo essere più leggera…Non so se servirà a qualcuno questo mio sfogo, ma avete visto un lato di me che non avrei mai voluto mostrare”, conclude Natalia.