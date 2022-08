Elisa Esposito e il ‘corsivo’: le dichiarazioni della ragazza spiazzano tutti

È diventata in poche settimane una star dei social: Elisa Esposito alias ‘la prof del corsivo’ ha appena sorpreso tutti, ecco cosa ha detto!

Non si parla che di lei in tv e sul web: nonostante abbia solo 19 anni, Elisa Esposito si è inventata un personaggio che sta letteralmente spopolando. Nel bene o nel male, è stata capace di creare un vero e proprio ‘caso’ attorno a sé e, come per tutti i fenomeni di massa, non mancano le polemiche che la riguardano.

C’è però chi non si è limitato a polemizzare, ma è arrivato addirittura ad insultarla e a minacciarla. Evidentemente, a chi prende troppo sul serio i suoi video, sfugge un particolare: Elisa, con i suoi contenuti su TikTok, vuole soltanto divertirsi e regalare un sorriso. Ne ha parlato in un’intervista a Fanpage in cui rivela come ha avuto inizio la sua avventura sul web.

Dichiarazioni che forse molti non si aspettano affatto, ma che servono a ridimensionare un po’ tutto il polverone alzato nei confronti dell’ironia della ragazza che prende in giro bonariamente il modo di parlare di moltissimi milanesi. “Il cörsivœ è una parlata e l’hanno inventata per prendere in giro le ragazze milanesi. Essendo milanese, sentivo anche le mie amiche parlare così perciò da lì ho iniziato a far questi video per far conoscere questa “parlata”, racconta.

Elisa Esposito racconta com’è iniziata la sua avventura come prof di corsivo

Come le più assurde e divertenti esperienze della vita, anche per la brillante 19enne tutto è cominciato da un semplice gioco. Un mese fa, insieme al suo fidanzato, Elisa ha realizzato un video in cui parlava “cörsivœ”, appunto.

In men che non si dica, il contenuto è stato visualizzato dalla bellezza di sei milioni di utenti! Un successo davvero inaspettato e che l’ha resa una vera icona. I suoi fan più affezionati sono per ora ragazzini tra i 10 e i 15 anni. I suoi genitori sono i suoi primi sostenitori, ma come accennato prima, non manca chi la insulta per il suo personaggio: “C’è gente che mi ha augurato la morte e le peggiori malattie. La cosa che mi fa ridere è che gli stessi che mi insultano poi mi vedono dal vivo e mi chiedono anche delle foto”, rivela a Fanpage.

Un’avventura che al momento non si può prevedere dove la porterà, ma Elisa ha già pronto un paino B: “Se un giorno dovesse finire tutto, mi piacerebbe aprire un centro estetico considerato che ho concluso gli studi alla scuola per estetica”.

E voi avete già visto i video della simpaticissima “prof di corsivo” sui social? Cosa ne pensate? Anche secondo voi Elisa è un vero fenomeno?