Giulia Salemi, il bacio inaspettato e la reazione che fa il giro del web; cosa è successo all’ex concorrente del GF Vip.

È degli ultimi giorni l’indiscrezione secondo cui Giulia Salemi tornerà al GF Vip, ma nelle vesti di inviata speciale. Se confermata, la notizia segnerebbe il ritorno per l’influencer nel programma che le ha regalato l’amore.

Proprio nella casa più spiata della tv, infatti, Giulia ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, nel corso dell’edizione numero 5 del GF Vip. Un amore nato sotto le telecamere e cresciuto sempre di più: oggi i “Prelemi” sono inseparabili. E la scorsa sera hanno festeggiato il compleanno di Pierpaolo in Puglia, in compagnia di diversi volti noti. È proprio nel corso della serata che è successo qualcosa di particolare: Giulia ha ricevuto un bacio da uno dei presenti... Che non era Pierpaolo! La reazione dell’italo-persiana non è passata inosservata: le immagini hanno fatto il giro del web. Scopriamo cosa è successo.

Bacio inaspettato per Giulia Salemi: a darglielo non è stato Pierpaolo, la reazione

A dispetto di alcune voci di una presunta crisi, trapelate sui social nei giorni scorsi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati che mai. La coppia nata al GF Vip 5 è una delle più solide del mondo dello spettacolo e, secondo Dagospia, sarebbe prossima al matrimonio. In attesa di scoprire se arriveranno le nozze, c’è un video che riguarda la bellissima Giulia che non è passato inosservato.

Nel corso dei festeggiamenti per il compleanno di Pierpaolo, in una masseria pugliese, Giulia è stata ‘raggiunta’ da un bacio inaspettato, proprio mentre si trovava al fianco di Pretelli, per il taglio della torta. A darle un bacio in testa è stato Ronn Moss, l’indimenticabile Ridge Forrester di Beautiful. La star vive in Puglia da diverso tempo ed era anche lui presente all’evento. Un bacio che ha colto di sorpresa Giulia, che lancia un sorriso all’attore, per poi allontanarsi, non nascondendo un certo imbarazzo dopo il gesto. La reazione della Salemi non è passata inosservata e il video è diventato virale sui social, in particolare su Twitter:

Ron Moss bacia Giulia Salemi pic.twitter.com/j8UgLKch0n — disagiotv (@disagio_tv) August 1, 2022

Non solo Giulia, anche Pierpaolo torna al GF Vip

Come abbiamo detto, c’è la forte probabilità che Giulia torni al GF Vip nelle inediti vesti di inviata. Ma non sarà la sola: anche Pierpaolo Pretelli farà parte del cast della prossima edizione del reality show. Nello specifico, l’ex velino condurrà il GF Vip Party, il programma di approfondimento sul reality trasmesso su Mediaset Infinity. A condurlo, l’anno scorso, fu proprio la Salemi, in coppia con Gaia Zorzi. Secondo quanto rivelato da TV Blog, quest’anno tocca proprio a Pierpaolo, che sarà affiancato da Soleil Sorge. Che ne dite di questo duo?