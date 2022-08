Uomini e Donne, stanno per sposarsi: arriva l’annuncio sui social; splendida notizia per la coppia nata in televisione.

La sentite la mancanza di Uomini e Donne? Quello con la trasmissione di Canale 5 è un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori, da ormai tantissimi anni. Come di consueto, però, il programma va in vacanza nei mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre.

Nuovi tronisti, nuove esterne e nuove frequentazioni: vedremo nascere nuove storie d’amore? Noi ce lo auguriamo e, nel frattempo, vi parliamo proprio di una storia d’amore nata nello studio del dating show. Un sentimento che è cresciuto sempre di più, a tal punto che i due protagonisti hanno deciso di convolare a nozze. C’è già la data della cerimonia: ecco cosa hanno annunciato attraverso i social.

I due ex del Trono Over stanno per sposarsi: grande gioia per la coppia nata a Uomini e Donne

Emozioni a non finire a Uomini e Donne: quante coppie abbiamo visto nascere nel corso degli anni? Molte di queste sono arrivate persino all’altare, come è accaduto di recente a Beatrice Valli e Marco Fantini o a alla coppia nata lo scorso anno, Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Ebbene, tra un po’ toccherà ad un’altra coppia nata nel Trono Over, che si unirà in matrimonio il prossimo settembre.

Ad annunciarlo sono stati proprio loro, attraverso un video pubblicato sul canale ufficiale di Uomini e Donne. Di chi stiamo parlando? Di Caterina e Biagio, due ex protagonisti del Trono Over. I due si sono conosciuti proprio nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi, dalla quale sono usciti innamorati. E promessi sposi! Si, perché la proposta di matrimonio è arrivata proprio nello studio del programma, nel 2019. “Io ti chiedo ufficialmente di uscire dal programma. E visto e considerato che coroniamo il nostro sogno, ti chiedo anche se mi vuoi sposare”, furono le parole di Biagio.

E finalmente, a distanza di tre anni, i due diventeranno presto marito e moglie. Come si legge sulla partecipazione, mostrata alle telecamere, la cerimonia si terrà il 5 settembre del 2022 a Ortona, in provincia di Chieti. “Sorpresina per voi! Finalmente ci sposiamo”, dichira l’ex cavaliere nel video postato sui social. “Ebbene sì, quando l’amore arriva, seguitelo! Come abbiamo fatto noi”, ha aggiunto Caterina, pronunciando una frase che hanno deciso di stampare anche sul biglietto di partecipazione. A celebrare le nozze potrebbe essere proprio Gemma Galgani, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne.

Una pioggia di likes e messaggi di affetto ha invaso il post condiviso sui social. Non possiamo che unirci a tutti e mandare ai futuri sposi Biagio e Caterina i nostri migliori auguri di cuore!