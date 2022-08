La casa in cui vive la coppia di attori vi lascerà senza fiato: cabina armadio enorme

La casa in cui vive la splendida coppia di attori: vi lascerà senza parole scoprire questi dettagli, una cabina armadio enorme e molto altro

Sono una delle coppie del cinema più amate di sempre. Vederli ci scioglie il cuore! La loro è una storia d’amore che ha avuto inizio in un modo sicuramente un po’ insolito, o forse no. Da amici quali erano, si sono ritrovati a condividere molto più che un’amicizia. L’amore tra i due ha preso il sopravvento, ed eccoli oggi marito e moglie formare una delle coppie più belle nel mondo dello spettacolo.

Vi raccontiamo come è nata la loro storia d’amore, vediamo se in poche righe riuscirete a capire di chi stiamo parlando! Sapere dove vivono oggi ed in che meravigliosa casa poi, vi lascerà senza parole. Un vero sogno ad occhi aperti!

Una storia d’amore che nasce da una precedente amicizia. I due amatissimi attori, prima di diventare una coppia avevano intrapreso relazioni con altre persone. Tuttavia, queste non erano destinate a diventare qualcosa di particolarmente serio, in confronto poi a quanto i due sentivano a poco a poco di provare l’uno per l’altra.

Dal 2011 l’amore tra i due è sbocciato, ballando in un locale completamente vuoto. Da quel momento sono diventati una delle coppie più amate. Ancora ad oggi si dichiarano buoni amici prima di essere marito e moglie. Chissà, è proprio questo il loro segreto? Complici sui magnifici Red Carpet quanto nel privato. Ed a proposito che degli spazi privati, vedere la casa dell’amatissima coppia di attori vi lascerà senza parole!

La casa da sogno della splendida coppia di attori: l’avreste mai immaginata così?

Nella splendida città delle stelle, è sicuramente una delle coppie che brilla di più. Ad Hollywood sono delle vere star e sono tra l’altro amati in tutto il mondo. Presi singolarmente oppure in coppia, la bellissima Blake Lively e lo splendido Ryan Reynolds, sono i personaggi più amati tra le star hollywoodiane. Una vita da sogno quella che conducono insieme. In passerella come nel privato si evince la loro immensa complicità.

Ma sapete dove vive l’amata coppia di attori? La loro abitazione da sogno vi lascerà a bocca aperta. 7 Camere da letto, 6 bagni, una meravigliosa cabina armadio oltre che un ampio spazio esterno che circonda l’intero cottage immerso nel verde. Blake Lively e Ryan Reynolds vivono nella meravigliosa Grande Mela. Una splendida villa che si trova a Cross River acquistata dalla coppia alla fatidica cifra di 5,7 milioni di dollari.

La casa della bellissima coppia è divisa su più livelli. Al piano inferiore troviamo, a partire dall’esterno un meraviglioso ed ampio giardino che circonda l’intera casa con una caratteristica cabina telefonica che da un aria un po’ retrò.

Gli interni dell’abitazione al piano inferiore si caratterizzano per pavimenti in parquet, effetto murato alle pareti e colori caldi che rendono il tutto particolarmente accogliente. Un meraviglioso divano sui toni del caffè, arricchisce il salotto.

Dirigendoci verso le camere, a colpirci in particolar modo è la cabina armadio della splendida attrice.

Accessori e capi griffati in ogni dove, un vero e proprio sogno ad occhi aperti non trovate?