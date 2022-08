Il costume che vorranno tutte: l’ha indossato anche Francesca Tocca al mare

E’ il costume che fa più tendenza in questa calda estate 2022: al mare lo ha indossato anche lei, Francesca Tocca, tutte lo vorranno!

Sotto il sole rovente di questa bollente estate gli amatissimi artisti e personaggi vip sfoggiano i loro corpi da urlo con costumi da bagno che danno dritto nell’occhio. E questo indossato da Francesca Tocca è sicuramente uno dei più in voga in tendenza in questa torbida stagione.

La bellissima e talentuosa ballerina di Amici e compagna di vita di Raimondo Todaro si è mostrata sul suo canale social ufficiale in costume, mettendo in mostra non solo il suo fisico scolpito che ha lasciato tutti praticamente senza parole. Al mare ed in splendida forma, Francesca Tocca si gode le vacanze insieme alla sua splendida famiglia. Lascia spazio però ad alcuni scatti che ci hanno davvero tolto il fiato.

A catturare l’attenzione di molte è stato infatti il costume indossato dalla beniamina del talent più seguito. Il dettaglio del bikini indossato dalla ballerina ha fatto di quest’ultimo il capo di tendenza della stagione estiva che tutte vogliono indossare. Non potete perderlo!

Il bikini indossato da Francesca Tocca è la super tendenza di questa estate: tutte lo vogliono

In questi mesi estivi, i social impazzano con scatti degli amatissimi vip che si mostrano al mare in costume e completamente al naturale. La bella Elodie ha sorpreso tutti con un look al mare tutto al naturale, l’avevate vista senza trucco? E’ bellissima. Insomma, basta aprire Instagram e scoprire una vera e propria sfilata virtuale in pochi switch.

E tra un profilo e l’altro, quello di Francesca Tocca in queste ultime settimane si è sicuramente arricchito di meravigliosi scatti al mare. In gita in barca o nella bella Sicilia, la splendida ballerina di Amici ha sfoggiato uno dei bikini diventati in pochissimo tempo uno dei capi di tendenza dell’estate 2022 che tutte vogliono nella propria borsa mare. Ma cosa ha di speciale il costume da bagno indossato dalla splendida ballerina professionista siciliana?

Si rispolverano le vecchie mode, si riportano in auge modelli che già allora avevano spopolato e che ancora oggi rientrano tra i più richiesti. Ogni estate si è soliti rintracciare un capo pronto a diventare di tendenza, e stavolta a colpire nel segno è il bikini incrociato. Lo stesso indossato anche dall’artista siciliana che ha in alcuni scatti sfoggiato sul suo profilo Instagram ufficiale.

Quello indossato dalla bella Francesca è color lilla e si incrocia sul davanti e sulla schiena per enfatizzare il punto vita ben definito e scolpito e dotato di uno slip sgambatissimo. E’ di fatti diventato un must della stagione estiva, indossato dalle vip più amate e seguite via social e che in questa stagione che tutte vogliono!