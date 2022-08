La malattia l’ha costretto a fermare il suo tour mondiale: adesso è tornato, per la gioia dei suoi numerosi fan.

Un annuncio che sconvolse tutti, quello arrivato lo scorso 11 giugno. Attraverso un video condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram, la star della musica ha annunciato lo stop dei suoi concerti a causa di una malattia che l’ha colpito improvvisamente.

“Come potete vedere dal mio viso, ho questa sindrome chiamata sindrome di Ramsay Hunt”, dichiarò il cantante, mostrando una parte della sua faccia visibilmente paralizzata. Uno spiacevole imprevisto per l’artista, che, a causa dell’improvviso peggioramento della malattia, si è visto costretto ad annullare il suo tour, su ordine dei medici. Qualche giorno fa, però, la pop star è risalita sul palco e ha dato via al suo tour, per la gioia dei suoi numerosi fan.

Il cantante è tornato sul palco dolo lo stop a causa di una malattia

Dopo mesi lontano dal palco, il famosissimo cantante riparte proprio dall’Italia. Lo scorso giugno, l’artista ha dovuto, con sofferenza, cancellare i suoi concerti, per la comparsa della sindrome di Ramsay Hunt, a causa della quale metà del suo viso è rimasto paralizzato per diversi giorni. “Un virus ha attaccato i nervi dell’orecchio e i nervi del volto, non riesco a chiudere l’occhio, a muovere la narice o sorridere”, aveva raccontato sui social, gettando i suoi numerosi fan nel panico. Uno stop durato quasi due mesi ma, qualche giorno fa, finalmente la rinascita.

Justin Bieber ha ricominciato a cantare e lo ha fatto proprio al Lucca Summer Festival, nel nostro Paese, domenica 31 luglio 2022. Un ritorno col botto per il cantante canadese, che si è esibito per circa due ore davanti a circa 20 mila spettatori. Tra questi anche l’ex concorrente del GF Vip Manuel Bortuzzo, che, nelle sue stories di Instagram, ha condiviso diverse immagini di una serata per lui magica: anche nella casa non ha mai nascosto la sua passione per la pop star 28 enne.

Che ha dato il via al suo ‘Justice World Tour’ proprio con la prima data a Lucca, aprendo il concerto sulle note di Somebody. La prima data per Justin e l’ultima per il Festival di Lucca, che si è concluso proprio con lo strepitoso show di Bieber. Che continuerà il suo tour mondiale per tutto il mese d’agosto, dal Sudamerica al Sudafrica, fino alla Nuova Zelanda, per poi tornare in Europa.

E dopo il concerto a Lucca, Justin ha deciso di non ripartire subito e restare qualche giorno nel nostro Paese, con la sua inseparabile moglie Haley. La coppia ha trascorso alcuni giorni a Firenze, da veri turisti, visitando piazze e musei. Una grande fortuna per le ‘belebiers’ fiorentine che hanno trovato il proprio idolo per le strade della propria città.