Isabella Ricci e Fabio Mantovani presto sposi: “Eravamo a cena…”, lui racconta come le ha proposto il matrimonio

Dopo aver annunciato il loro imminente matrimonio, Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno raccontato com’è avvenuta la fatidica proposta.

L’avevano annunciato poche settimane fa al magazine di Uomini e Donne, il programma che li ha fatti incontrare: a breve Isabella Ricci e Fabio Mantovani convoleranno a nozze, a dimostrazione del fatto che la loro unione procede nel migliore dei modi.

L’amatissima coppia ha lasciato il dating show di Canale 5 lo scorso dicembre e da allora è sempre più innamorata: lo si può notare dai tanti scatti social che li ritraggono spesso in giro per il mondo e in cui la loro felicità appare evidente.

Nell’intervista rilasciata al magazine, avevano rivelato quando avverranno le nozze e che hanno intenzione di vivere all’estero per alcuni mesi all’anno. Ora, a MondoTv 24, hanno raccontato ulteriori dettagli del romantico progetto. Ad esempio, il nome della località straniera dove vogliono trascorrere l’inverno.

Molti si staranno chiedendo anche come sia avvenuta la romantica proposta di matrimonio: è stato Fabio a svelarlo facendo emozionare tutti.

Fabio Mantovani, ecco come ha proposto il matrimonio a Isabella: emozionante racconto

Innanzitutto, i due ex volti di Uomini e Donne hanno rivelato di aver scelto Dubai come loro ‘seconda casa’: “Faremo tutto il periodo invernale lì, sfruttando al massimo quello che la città è in grado di dare. A noi piace il caldo, piace stare al sole”, ha detto Fabio.

L’ex dama ha confessato di essere rimasta sorpresa da com’è cambiata improvvisamente la sua vita: “Non mi aspettavo che questa sarebbe stata la conclusione di una conoscenza nata cinque-sei mesi fa. Quando ero in studio sicuramente non mi aspettavo questo”.

Mantovani ha poi raccontato: “Eravamo ad una cena con altri miei due cari amici… era, penso, più o meno la fine di novembre e così in un momento, mentre lei stava parlando di altro, io l’ho interrotta e le ho detto: ‘Ma perché non mi sposi?’ Lei ovviamente credo che la prima cosa sia stata la lacrimuccia, poi si è domandata se stessi scherzando o no”.

Lui le avrebbe dato come ‘scadenza’ il giorno di Natale per decidere, ma Isabella gli avrebbe chiesto di prolungare questo tempo fino al 31 dicembre. Alle 20 di sera di quel giorno è arrivato il fatidico “sì”. Il discorso sarebbe stato poi accantonato per un po’ per poi essere ripreso seriamente quando sono rientrati dal viaggio alle Maldive.

Isabella e Fabio sono un esempio d’amore dolcissimo: noi non vediamo l’ora che arrivi il giorno tanto atteso, e voi?