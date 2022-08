GF Vip, “Quando l’ha saputo mia madre ha quasi pianto”: la notizia incredibile

L’ex protagonista del GF Vip rivela al settimanale Chi l’incredibile notizia che la riguarda e racconta la reazione di sua madre.

Il GF Vip può rappresentare una grande occasione per molti personaggi noti che vogliono ampliare il ventaglio delle proprie chances lavorative. Alcuni accettano di parteciparvi per rinverdire la propria carriera, i più giovani per tentare di crearsi un futuro nel mondo dello spettacolo, altri semplicemente per soldi e altri ancora per noia e curiosità.

Per quanto riguarda i concorrenti giovani e desiderosi di affermarsi in tv, anche nella scorsa edizione non è mancata tale categoria. Una di loro è certamente l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni che, tra l’altro, nella casa più spiata d’Italia ha trovato anche l’amore proprio in un coinquilino proveniente dal dating show di Maria De Filippi.

Tra lei ed il fidanzato Alessandro Basciano tutto procede a gonfie vele e a breve vivranno insieme a Roma per il progetto lavorativo che vede coinvolta la ragazza. Sì, perché la bionda Sophie ha ottenuto un ruolo in un programma famosissimo di Canale 5. Lo ha annunciato lei stessa ai microfoni del settimanale Chi. La strepitosa novità ha reso felicissima anche sua madre, che abbiamo avuto modo di conoscere proprio durante una puntata del GF Vip.

In quella occasione, la donna aveva fatto visita a sua figlia per metterla in guardia contro Jessica Selassié, a suo parere un’amica poco leale nei verso Sophie. Un episodio che non mancò di scatenare un putiferio sul web tra i sostenitori delle due gieffine. Ma qual è la novità che riguarda l’ex tronista?

GF Vip, incredibile notizia per Sophie Codegoni: anche sua madre è al settimo cielo

Al giornale diretto da Alfonso Signorini, l’influencer ha rivelato di essere stata scelta per il ruolo di nuova Bonas della prossima stagione di Avanti un altro! Al posto di Sara Croce, vedremo proprio lei! “Ho fatto il casting con il team di Sonia Bruganelli e lei, dopo un mese di attesa, pochi giorni fa mi ha convocato alle Baleari per darmi la bella notizia”, ha rivelato.

La Codegoni non ha nascosto di sentirsi onorata di poter lavorare con il maestro Paolo Bonolis e con sua moglie: “Da Sonia potrò imparare come ci si muove dietro le telecamere, da Paolo…beh, lui è un maestro per la tv italiana. Posso soltanto stare in silenzio e apprendere ogni parola”. Racconta poi che anche sua mamma è piena di entusiasmo per questo nuovo cammino che sta per intraprendere: “L’ho detto al telefono a mia madre e lei per poco non piangeva. È una fan di Bonolis da sempre”.

Sophie non sarà l’unica ex protagonista del GF Vip 6 a lavorare per Avanti un altro!: con lei ci sarà anche il simpaticissimo Giucas Casella! Cosa ne pensate?