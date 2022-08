È Julio in Grand Hotel: vedere l’attore fuori dal set vi sconvolgerà, è irriconoscibile

È Julio nella serie tv Grand Hotel: vedere l’attore fuori dal set vi sconvolgerà, è irriconoscibile.

Una stagione ricca di colpi di scena, la terza di Grand Hotel. La serie tv spagnola è tornata a far compagnia al pubblico di Canale 5 anche questa estate, col terzo e ultimo capitolo, in onda ogni venerdì sera.

Al centro della trama, anche stavolta, la tormentata storia d’amore tra Alicia Alarcon e il cameriere Julio Olmedo. I due, anche in questa stagione, devono fare i conti con lo spietato Diego Murquia: riusciranno ad avere il tanto attese lieto fine? In attesa di scoprirlo, vi mostriamo uno scatto dell’attore protagonista fuori dal set. A interpretare il giovane Julio è Yon Gonzalez, che, fuori dal set, si mostra con un look decisamente diverso rispetto al suo alter ego in tv. Diamo un’occhiata!

In Grand Hotel interpreta Julio Olmedo: l’attore fuori dal set sembra un’altra persona

La storia d’amore tra Julio Olmedo e Alicia Alarcon sta appassionando il pubblico di Canale 5. Si tratta della storia raccontata in Grand Hotel – Intrighi e Passioni, la serie tv spagnola proposta da Mediaset anche per questa estate. Quella che stiamo seguendo ogni venerdì è l’ultima stagione e il finale si prospetta scoppiettante. Prima di scoprire cosa accadrà, vi mostriamo uno scatto che vi lascerà di stucco. Si tratta di una foto che ritrae l’attore protagonista della serie ambientata nel prestigioso hotel, Yon Gonzalez. È lui a prestare il volto a Julio Olmedo, ma sapete com’è fuori dai panni del dolce cameriere?

Come si può vedere dai suoi scatti Instagram, quando non è Julio, l’attore predilige un look diverso. Capelli più lunghi e soprattutto barba lungo: il giovane Olmedo non si è mai mostrato con un filo di barba nel corso delle stagioni! Curiosi di vederlo? Resterete di stucco:

Eh si, sembra essere davvero un’altra persona! I fan più attenti avranno riconosciuto l’attore anche in un’altra famosa serie proposta da Canale 5. L’attore è apparso nel ruolo di Hugo Llor, il protagonista de Gli eredi della terra, il sequel de La cattedrale del mare. Lo avevate notato?

Grand Hotel, anticipazioni quarta puntata

Dopo la terza puntata in onda questa sera, la settimana prossima andrà in onda la quarta puntata di Grand Hotel, composta da altri due episodi inediti e ricchi di colpi di scena. Ci saranno nuove informazioni riguardo l’identità di Diego, grazie al ritrovamento di un nuovo e importante documento, ma soprattutto l’arresto di Andreas, dopo l’omicidio di Belen. In città arriverà un nuovo detective, che si occuperà di questo caso ma non solo: anche della morte di Celia Valledur. E Diego potrebbe essere davvero vicino a scoprire tutto sulla relazione tra la moglie e Julio… Non vi resta che sintonizzarvi su Canale 5!