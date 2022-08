Nudi per la vita: quali sono i vip che si spoglieranno per il nuovo programma Rai

Nudi per la vita è il nuovo programma Rai prossimo ad andare in onda: chi sono i partecipanti vip che si spoglieranno? Scopriamolo!

Tra i programmi pronti a fare il loro esordio a partire dal prossimo Settembre, ci sarà anche il nuovo format condotto da Mara Maionchi e Marcello Sacchetta, Nudi per la Vita. L’ex volto di Amici, prossimo a diventare papà, si cimenterà questa volta al fianco dell’amatissima produttrice discografica nel ruolo di conduttore. A partire dal 12 Settembre 2022, con quattro puntate, i due presentatori saranno al timone della conduzione del nuovo programma televisivo che promuove un format sicuramente diverso da quelli che sino ad ora siamo stati abituati a vedere.

Cosa si propone di fare lo show? Al centro, ci sono 12 protagonisti VIP pronti a mettersi a nudo. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice Mara Maionchi ha spiegato che l’intento è quello di muovere una sorta di sensibilizzazione verso la prevenzione.

Come si dice, prevenire è meglio che curare, ed in fatto di salute soprattutto è sempre fondamentale prendersi cura della propria persona. L’intento del format, ha spiegato la conduttrice, è quello di aiutare le persone ad accrescere la loro consapevolezza nei riguardi delle loro condizioni di salute, senza mai trascurarsi. Con l’intervento di medici esperti nei vari settori, si inizierà quindi un percorso volto ad interessare e mobilitare le persone verso una sana prevenzione contro ad esempio il tumore al seno ed alla prostata.

Diversi sono i personaggi noti al mondo dello spettacolo che parteciperanno al programma. Abbiamo di fatti un cast di 12 personaggi pronti a mettersi a nudo. Vediamo insieme di chi si tratta.

Nudi per la Vita: il cast di personaggi pronto a ‘spogliarsi’ nel nuovo programma Rai

L’intento del programma che dal 12 Settembre prenderà il via su Rai Due, Nudi per la Vita, è quello di muovere la giusta informazione in termini di salute e prevenzione con l’intervento di medici esperti e con la partecipazione di personaggi vip amatissimi nel mondo dello spettacolo. “E’ un programma con un obiettivo serio. E’ pensato per invitare alle prevenzioni del tumore al seno e alla prostata, ma lo faremo in modo semplice, leggero e anche divertente”, ha detto Mara Maionchi intervistata da Sorrisi e Canzoni.

Con un pizzico di leggerezza, grazie alla loro particolare simpatia, si cercherà di promuovere la prevenzione verso la nostra salute. Un doppio appuntamento settimanale che prevede in totale 4 puntate, vedrà i nostri amatissimi personaggi Vip cimentarsi in simpatiche prove ed esibizioni. Ma chi vedremo sul piccolo schermo? Ecco il cast al completo:

Elisabetta Gregoraci

Corinne Clery

Alessandra Mussolini

Brenda Lodigiani

Valeria Graci

Maddalena Corvaglia

Gilles Rocca

Memo Remigi

Francesco Paolantoni

Gianluca Gazzoli

Antonio Catalani

Gabriele Cirilli

Pronti a vedere i nostri amatissimi personaggi cimentarsi in questa nuova avventura?