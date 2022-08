Uomini e Donne, “cerco di ripetermi che c’è di peggio”: ha parlato del suo problema di salute

Uomini e Donne, “cerco di ripetermi che c’è di peggio”: l’ex corteggiatrice ha parlato del suo problema di salute attraverso i social.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione di Uomini e Donne. Secondo le ultime indiscrezioni, la trasmissione targata Maria De Filippo partirà lunedì 19 settembre, nella fascia oraria di sempre. Nel frattempo, c’è una notizia che riguarda proprio un amatissimo volto del programma.

Si tratta di una delle ex corteggiatrici più amate della storia della trasmissione che, attraverso i social, continua a tenersi in contatto ed interagire con la sua schiera di fan. Ed è proprio su Instagram che, nei giorni scorsi, ha parlato di alcuni problemi di salute che sta affrontando nell’ultimo periodo. Scopriamo le sue parole.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice parla dei suoi problemi di salute: “Sono arrabbiata”

Già diverse settimane fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva parlato del suo periodo di forte stress. “Ho un carico di responsabilità veramente importante e questo mi ha portato ad un piccolo problema fisico, che però è risolvibilissimo”, aveva raccontato attraverso le sue stories Instagram. Dove ci ha tenuto a precisare di non essere assolutamente in crisi con il marito, con cui procede tutto a gonfie vele. Di chi parliamo?

Di Alessia Cammarota, che nella trasmissione di Canale ha conosciuto Aldo Palmieri, suo attuale marito e papà dei suoi bambini. Nelle scorse ore, attraverso Instagram, la napoletana ha parlato di nuovo della sua delicata situazione, rispondendo alla domanda di un utente, che le ha chiesto se fosse più serena. “Sono più serena. Sicuramente lo sarò ancora di più a settembre, dopo il primo controllo“, ha spiegato Alessia, che sottolinea il fatto che più che essere preoccupata, è arrabbiata. “Ma cerco di ripetermi quotidianamente che c’è di peggio e che questa è una cavolata“, ha aggiunto.

Dopo poco, però, l’ex volto di Uomini e Donne ha ricevuto un’altra domanda inerente al suo problema, e Alessia ci ha tenuto a rassicurare nuovamente tutti: “Ragazze non è niente davvero! Solo non mi va di parlarne, ripeto non c’è da preoccuparsi“. Non possiamo che augurare ad Alessia che tutto si risolva al più presto.

Alessia Cammarota a Uomini e Donne

Quella tra Aldo e Alessia è senza dubbio una della storie d’amore più belle di Uomini e Donne. Una storia turbolenta, iniziata con tanti ostacoli anche in studio. Alla fine, però, l’amore ha trionfato e nel 2014 i due sono convolati a nozze: l’anno successivo è venuto alla luce Niccolò. L’amore ha trionfato anche nel 2017, quando, dopo una forte crisi, sono tornati insieme, per la gioia dei tantissimi fan: nell’ottobre di quell’anno è nato Leonardo, il secondogenito della coppia.

E voi, ricordate il percorso di Aldo e Alessia a Uomini e Donne? Emozioni a non finire quando i due hanno lasciato lo studio insieme!