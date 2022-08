“Donne non significa fare i figli e avere accanto una persona”: la conduttrice tv lo dice senza filtri

Al Tv Sorrisi e Canzoni, il celebre volto della tv espone senza mezzi termini la sua opinione sul ruolo delle donne e sul tema dei figli.

Conduttrice apprezzata per il suo carisma e la sua bellezza, ha deciso di dire la sua riguardo ad un tema molto chiacchierato che scatena immancabilmente accese polemiche. Lei la conosciamo come una delle donne che in tv sono riuscite a raggiungere il successo e dopo una pausa forzata dal piccolo schermo, a breve la rivedremo in un nuovo programma.

Questa nuova avventura che la vedrà protagonista, partirà il prossimo 11 settembre ed accompagnerà la domenica pomeriggio di tanti telespettatori. Sarà un programma itinerante: “È la sintesi della mia storia umana e professionale. Andrò in giro nei paesi della nostra bella Italia per essere testimone di storie in cui persone comuni vogliono chiedere scusa o ringraziare un familiare”, ha rivelato in un’intervista concessa al Tv Sorrisi e Canzoni.

Al noto settimanale ha anche parlato di un aspetto più privato che riguarda la sua situazione sentimentale ed il suo modo di vedere il ruolo delle donne, la famiglia, i figli, ecc. Il noto volto televisivo ha spiegato la sua posizione che differisce nettamente da quanto sostengono i più. Se volete sapere chi è la famosa presentatrice in questione, siete nel posto giusto!

“L’importante è sentirsi realizzate”: le dichiarazioni della conduttrice sulle donne e i figli

La protagonista dell’intervista al Tv Sorrisi e Canzoni è Elisa Isoardi: attualmente single, ha risposto anche alle domande sulla propria vita privata dicendo chiaramente cosa pensa sul ruolo femminile. “Nel 2022 essere donne non significa fare i figli e avere accanto una persona. L’importante è sentirsi realizzate ed essere serene”, dice senza mezzi termini l’ex volto de La prova del cuoco. Racconta poi che è stata sua madre ad inculcarle questo modo di pensare raccomandandole di dare sempre priorità al lavoro piuttosto che al matrimonio.

Dev’essere per questo che la Isoardi non ha mai nascosto la difficoltà nel gestire il peso della lunga assenza dalla tv: “All’inizio è stata dura, perché chi come me fa questo mestiere è abituato a lavorare 24 ore su 24. Con il senno di poi devo riconoscere che stato giusto così”. Di questo parlò anche tempo fa ospite da Mara Venier a Domenica In. Sebbene abbia partecipato come concorrente in vari programmi ovvero Ballando con le stelle e L’Isola dei Famosi, l’ex miss ha sempre sentito la mancanza del ruolo di conduttrice che ha sempre svolto egregiamente in Rai.

Oggi ammette di stare bene da sola anche se non esclude la possibilità di un futuro in coppia: “Se dovessi incontrare un uomo con il quale c’è un rispetto reciproco in termini di libertà e onestà intellettuale, ben venga. Ma vivo bene anche così”.

Anche voi attendete con impazienza il ritorno della bella piemontese?