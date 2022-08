Dopo 16 anni torna a condurre, la rivedremo presto in Tv: ecco dove

Splendida notizia! Dopo ben 16 anni di latitanza nelle vesti di conduttrice, l’amatissima showgirl torna a condurre sul piccolo schermo! Ecco dove la rivedremo

Siamo in attesa di conoscere la programmazione televisiva prevista a partire dal periodo autunnale. Dal mese di settembre, saranno tantissime le novità proposte nel piccolo schermo e già ci si chiede chi potrà essere alla guida dei vari programmi proposti. Abbiamo visto un Alfonso Signorini attentissimo a mettere su un cast di concorrenti prossimi a prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello VIP. Ma non è solamente il GFVIP a destare particolare curiosità tra le varie proposte.

Se in Mediaset abbiamo un mattatore come Signorini, dall’altro lato, sull’emittente pubblica RAI è previsto un attesissimo ritorno. Ebbene si! La nota showgirl amata dal pubblico italiano per le sue innumerevoli apparizioni nel piccolo schermo, tornerà a condurre in TV. Accade non di rado che molti personaggi del mondo dello spettacolo finiscano sempre di più con il tempo ad acquisire un ruolo partecipativo all’interno dei programmi, ne sono tanti gli esempi nel mondo dell’intrattenimento via cavo.

La showgirl che conquista la nostra attenzione, con un passato anche da cantante, con vari singoli pubblicati a cavallo degli anni ’80, tornerà alla guida di un programma come non succedeva dal 2006 con il programma “Grimilde” trasmesso su Italia uno. Ebbene, dopo 16 anni torna a condurre. Avete già capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Ritorno in TV dopo 16 anni: l’amatissima showgirl torna a condurre!

Se qualche avvisaglia ve l’avevamo anticipata precedentemente, è chiaro che si tratti proprio di lei, Alba Parietti.

A partire dagli anni ’80 si è fatta conoscere grazie alla sua bellezza e la sua poliedricità in diversi contesti che vanno dal cinematografico ai programmi televisivi. Ricordiamo infatti il suo esordio nel 1980 quando fu alla guida del programma “Splendido!” sull’emittente televisiva torinese GRP Televisione. Fu degna di nota l’apparizione al festival di Sanremo del 1992 dove fu affiancata da Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci.

Come non dimenticare la sua prima conduzione in Mediaset per il celebre programma satirico “Striscia la Notizia” che le permise di stabilire anche un singola primato, ossia essere la prima conduttrice donna del programma.

Per non parlare poi della sua incredibile bellezza. Ancora oggi, all’età di 61 anni, la bellissima showgirl infiamma i social con scatti in cui mette in mostra un fisico da urlo. Ebbene, ad oggi possiamo dirlo a gran voce, Alba Parietti può festeggiare! Dopo aver ritrovato l’amore, un altro successo nella sua vita si concretizza: torna a condurre in tv!

L’amatissima showgirl avrà un ruolo da conduttrice del programma, in onda su Rai Uno, “Non sono una Signora” che sarà trasmesso dal 7 Novembre al 5 Dicembre. Un programma che desta molta curiosità sul format e sugli ospiti che faranno la loro apparizione durante le varie puntate. Sebbene non ci siano ancora fonti ufficiali, pare che il programma dovrebbe presentare un format simile a quello già visto del “Cantante Mascherato” condotto da Milly Carlucci. Al momento non ricorrono ulteriori spoiler al riguardo, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane ne sapremo di più!