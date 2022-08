Dopo un periodo di stop l’amato conduttore torna in tv: grande gioia per il pubblico

Dopo un periodo di stop l’amato conduttore torna in tv: l’indiscrezione fa impazzire il pubblico; quando e dove potremmo vederlo.

Un’indiscrezione che sta facendo letteralmente sognare i fan. Si, perché riguarda uno dei conduttori più amati del nostro mondo dello spettacolo. Un conduttore che è lontano dal piccolo schermo da un bel po’, ma che sarebbe pronto a tornare con un programma tutto suo.

Secondo le indiscrezioni, lo showman sarebbe in trattativa con la Rai per il gran ritorno, che non dovrebbe avere a che fare con la prima serata. Il suo show sarebbe collocato nella fascia mattutina…e c’è un motivo per preciso per questo. Curiosi di sapere di più su questa succulenta voce? Vi raccontiamo tutto.

L’amatissimo conduttore potrebbe tornare presto in tv: l’indiscrezione fa sognare i fan

La sua presenza a Sanremo 2020 e, per una serata, all’edizione del 2021 non hanno fatto altro che confermare che il pubblico italiano impazzisce quando c’è lui in tv. Parliamo proprio di Rosario Fiorello, uno degli showman e conduttori più talentuosi ed amati del nostro mondo dello spettacolo. Da qualche anno a questa parte, il siciliano ha scelto di apparire poco in televisione, per dedicarsi ad altri impegni. Ma ecco che questo lungo stop potrebbe presto terminare.

Secondo quanto riportato da Tv Blog, che conferma l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, Rosario Fiorello potrebbe presto tornare su Rai Uno. Ma non in prime time, dove lo abbiamo sempre visto sul piccolo schermo. Secondo le indiscrezione, Fiore sarebbe pronto ad occupare la fascia oraria del primo mattino con la sua amata Edicola Fiore, programma che ha condotto dal 2011 al 2017: dapprima trasmesso sul web, è approdato poi in radio, fino a diventare un programma televisivo a tutti gli effetti, trasmesso su Sky. Ebbene, presto potrebbe diventare un programma Rai, in onda sulla prima rete nella fascia compresa tra le 7 e le 8 del mattino.

Edicola Fiore è nato quasi per caso, attraverso dei video pubblicati da Fiorello su Twitter: ogni mattina, lo showman condivideva piccole clip riprendendo gli amici dell’edicola e del bar, coi quali commentava i fatti del giorno. Da lì l’inizio di una vera e propria rassegna stampa, che è diventato un appuntamento giornaliero per il pubblico, tra le 7 e le 8 di mattina. L’annuncio della chiusura del programma è arrivata nel settembre del 2017, ma, a quanto pare, l’edicola più amata dal pubblico italiano potrebbe riaprire molto presto.

Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti su quello che sarebbe uno dei ritorni più graditi sul nostro piccolo schermo. Un ritorno, quello di Fiorello, di cui si è parlato più volte nel corso degli anni, ma, questa volta, le possibilità di rivederlo in tv sono davvero concrete. Non possiamo che augurarcelo!