L’ex moglie di Maurizio Costanzo parla di Maria De Filippi e lascia tutti di stucco; il retroscena che non tutti conoscono.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi formano una delle coppie più solide e longeve del nostro piccolo schermo. Non tutti sanno, però, che all’inizio la loro era una storia clandestina.

Il giornalista era, infatti, ancora sposato quando intraprese la relazione con Maria De Filippi. Una relazione che tennero nascosta per un po’, ma che poi venne alla luce, nel 1990. L’ex moglie di Maurizio Costanzo ha più volte parlato del tradimento subito e della conduttrice di C’è Posta per te. Scopriamo le sue parole.

Maurizio Costanzo, l’ex moglie Marta Flavi parla di Maria De Filippi

Non tutti sanno che Maurizio Costanzo si è sposato quattro volte. La prima, nel 1963, con la fotoreporter Lori Sammartino. Dal 1973 al ’74 è stato sposato con Flaminia Morandi, da cui ha avuto due figli, mentre nel 1989 è convolato a nozze con la conduttrice tv Marta Flavi. E il suo terzo matrimonio è terminato proprio nel ’90, quando nella vita del giornalista è entrata Maria De Filippi.

All’epoca della separazione, la Flavi ha sofferto molto, ma oggi è svanito ogni rancore. “È passata un’eternità, a volte penso che dovrei mandare dei fiori a Maria De Filippi”, ha dichiarato la conduttrice in un’intervista dello scorso anno al settimanale Oggi. Anche al settimanale Nuovo, nel 2020, ha raccontato di aver superato ampiamente il dolore del tradimento: “Ora ringrazio. All’inizio ha fatto uno strano effetto. Lui per me era come un padre, ma col tempo avevo capito che non poteva funzionare”, ha spiegato l’attrice. Che, alla scoperta del tradimento, ha cacciato di casa Maurizio, non immaginando che la sua amante fosse proprio Maria De Filippi. “Ora la ringrazio per avermelo portato via”, ha dichiarato la Flavi, mettendo il punto definitivo ad ogni rancore.

Maurizio Costanzo e Marta Flavi si sono separati ufficialmente nel 1994 e, l’anno successivo, il giornalista ha detto ‘si’ alla De Filippi. I due si sono sposati il 28 agosto del 1995 e due anni fa hanno festeggiato le nozze d’argento. Una storia d’amore meravigliosa, ma sapete dove si sono incontrati per la prima volta? Era il 1989 quando Maurizio ha incontrato Maria a Venezia, a un convegno sulla pirateria cinematografica.

In un’intervista a Domenica in di qualche anno fa, Maria De Filippi ha raccontato del momento in cui la sua storia clandestina con Costanzo è venuta alla luce. È stata proprio la Flavi a scoprire tutto, ascoltando una telefonata tra i due amanti. “Quando vieni scoperta sei di fronte a una scelta: o stai con lui o vi separata. La scelta è stata restare con lui”, ha dichiarato la conduttrice. E voi, conoscevate questo retroscena?