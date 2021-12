Beautiful, la nuova Taylor sta per arrivare: il “dettaglio” non passerà inosservato; ecco il particolare accessorio che utilizzerà l’attrice.

Ormai ci siamo! Manca davvero pochissimo al grande ritorno di uno dei personaggi più amati di sempre in Beautiful. Si tratta di Taylor Hayes, l’ex moglie di Ridge Forrester, mamma di Steffy e Thomas. Negli Usa, Taylor tornerà esattamente tra poche ore, il 10 dicembre, ma in Italia ci toccherà attendere ancora qualche mese. Come già annunciato, sarà Krista Allen a vestire i panni della psichiatra, ma emergono alcuni curiosi dettagli…

Un dettaglio in particolare, che accompagnerà Krista almeno per i primi tempi in cui vestirà i panni di Taylor. Di cosa stiamo parlando? Vi raccontiamo tutto!

La nuova Taylor sta per entrare in scena a Beautiful: c’è un dettaglio che noterete in Krista Allen

Ammettetelo: anche voi non vedete l’ora di scoprire come Taylor tornerà nella vita di Ridge e company! La bellissima dottoressa sta per fare ritorno a Los Angeles e siamo certi che porterà scompiglio a casa Forrester. Nel ruolo della Hayes non ci sarà l’attrice storica Hunter Tylo, ma una new entry, Krista Allen. Che, per le prime puntate della soap, indosserà un accessorio particolare…

Si tratta di una parrucca, che l’attrice indosserà in scena, almeno per i primi tempi. Un modo per “abituare” il pubblico al nuovo volto, cercando di mantenere almeno la chioma della nuova arrivata quanto più simile possibile alla “vecchia” Taylor. Krista, infatti, porta i capelli più corti rispetto al personaggio che sta per interpretare.

Bisognerà attendere, quindi, per scoprire se la Allen terrà per molto la parrucca, quel che è certo è che non vediamo l’ora di vederla in azione. I fan sono già certi che Taylor porterà zizzania nella coppia Ridge – Brooke, dando nuova vita ad uno dei triangoli amorosi più iconici di Beautiful! Pronti a vivere nuovi incredibili colpi di scena?