La villa di Mara Venier per le vacanze a Santo Domingo: eccola, è uno spettacolo

E’ meravigliosa la splendida villa di Mara Venier, la ‘casa’ per le vacanze della conduttrice si trova a Santo Domingo: è uno spettacolo!

Gli amatissimi personaggi Vip si godono le vacanze estive e ci regalano paesaggi mozzafiato. E’ questo il caso della splendida e storica conduttrice Rai, Mara Venier che vive la sua meravigliosa vacanza nella splendida Repubblica Dominicana, a Santo Domingo. La villa in cui alloggia è da sogno!

Sono tanti i vip che in questa rovente estate si sono concessi una vacanza super rilassante per poi tornare carichi più che mai alla conduzione degli attesissimi programmi tv previsti dal prossimo Settembre 2022. E prima che l’11 Settembre ritorni sui nostri schermi con la nuova stagione di domenica In, l’amatissima padrona di casa ha così deciso di prendere un volo diretto nella splendida Santo Domingo per concedersi momenti spensierati di fronte a paesaggi da belli da togliere il fiato. Una meravigliosa villa con piscina vista mare nella meravigliosa Repubblica Dominicana, ospita la conduttrice Mara Venier insieme a suo marito Nicola Carraro. Ma vediamo i dettagli, la villa in cui soggiorna la coppia è un vero sogno ad occhi aperti!

Mara Venier in vacanza a Santo Domingo con la famiglia: la villa in cui alloggia è meravigliosa

E’ la splendida Santo Domingo a fare da sfondo alle colorate vacanze della meravigliosa conduttrice Rai. Dopo un anno di lavoro, si è concessa un meritato riposo insieme alla sua splendida famiglia in un luogo da sogno. A Santo Domingo, la conduttrice Mara Venier insieme a suo marito e compagno di vita, Nicola Carraro, ex produttore cinematografico, alloggiano in una incantevole villa dotata di tutti i comfort per una vacanza all’insegna del puro relax!

Un’intera villa circondata da un immenso giardino. Immersa nel verde e con una splendida piscina che fa da contorno agli interni della casa semplicemente incantevoli. Da alcuni video pubblicati dal marito dell’amata conduttrice, possiamo sbirciare e catturare alcuni dettagli della villa a due piani che ospita la coppia di coniugi nella loro permanenza nel luogo di vacanza.

Pavimenti in marmo, quadri pittoreschi e divani ampi e colorati. Un delizioso soggiorno con un ampio tavolo in legno vede la famiglia raccolta durante la colazione, i pranzi e le cene e delle divertenti partita a burraco.

A fare da sfondo all’intera villa poi è l’immenso giardino fatto di prati verdi e palme che rendono il tutto particolarmente esotico.

Ovviamente non manca una splendida piscina. La villa ha poi una meravigliosa vista su quell’incantevole mare caraibico, dove la famiglia trascorre in questi giorni le proprie vacanze all’insegna del relax!

Lasciamo la conduttrice godersi le sue vacanze e non vediamo l’ora di rivederla tra qualche settimana sui nostri schermi!