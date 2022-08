“Ero altezzosa”: la conduttrice tv lo ammette davanti a tutti

“Ero altezzosa”: la famosa conduttrice tv lo ammette davanti a tutti; il retroscena che non tutti conoscono sul suo passato.

Dopo un bel po’ di tempo lontana dalla tv, è tornata al timone di un programma tutto suo. Parliamo di una delle conduttrici più amate e talentuose del nostro piccolo schermo, per anni il volto del pomeriggio di Rai Uno.

Conduttrice che, senza peli sulla lingua, ha raccontato alcuni dettagli della sua vita passata e degli inizi della sua carriera, spiegando com’era all’epoca e è cambiata nel tempo. In seguito le sue dichiarazioni.

La conduttrice rivela: “Ero altezzosa, oggi più comprensiva”, la confessione

Si chiama Help Ho un dubbio ed è la nuova trasmissione che Caterina Balivo conduce su Rai 2, in seconda serata, il martedì e il giovedì sera. Una trasmissione al centro della quale ci sono protagonisti alle prese con decisioni e, appunto, dubbi che non riescono a sciogliere. Al pubblico il compito di votare per aiutare i concorrenti a sciogliere i dubbi e fare la scelta giusta. In attesa di scoprire i prossimi impegni televisivi dell’amatissima conduttrice, vi raccontiamo qualcosa del suo passato. O meglio, a raccontarlo è stata lei, in un’intervista del 2015 a Grazia.

Caterina ha ripercorso gli inizi della sua carriera, che è partita quando era molto giovane: “Ho cominciato a condurre trasmissioni su Rai Uno a 25 anni da sola e sono arrivata in prima serata a 27. E me la cavavo pure. Immagino sia normale che qualcuno abbia pensato “questa è insopportabile”. Queste le parole della conduttrice partenopea, che ha ammesso di essere cambiata molto rispetto agli anni d’oro in Rai: “Ero altezzosa. Oggi non sono certo diplomatica, ma più comprensiva, ho un atteggiamento risolutivo non dispotico. Quando hai successo in giovane età vuoi difenderlo, diventi aggressiva, non vuoi ascoltare nessuno, conti solo tu.”

La storia d’amore con Guido Maria Brera

A Grazia, Caterina Balivo ha parlato anche del suo grande amore Guido. Con lui è stato colpo di fulmine: “Ho capito immediatamente che era quello giusto. Un amore totalizzante, sono completamente soggiogata da lui. Sono sempre stata determinata, risoluta. Ma lui è l’unico che è riuscito a farmi cambiare programmi, progetti e stile di vita.” La conduttrice spiega che, prima di incontrarlo, non avrebbe mai pensato di avere una famiglia allargata, né di avere figli: “Lui è coinvolgente per natura”.

I due sono convolati a nozze il 30 agosto del 2014 a Capri, davanti a Guido Alberto, il loro primogenito che, all’epoca, aveva due anni. Dal loro amore, quattro anni fa, è nata anche la piccola Cora. Guido Maria era già papà di due figli, nati da un precedente matrimonio. Conoscevate questi retroscena sulla vita privata della splendida conduttrice partenopea?