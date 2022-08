Luca Argentero, la lite non è passata inosservata: ecco perché l’ha fatto; cosa è successo all’amatissimo attore.

È uno degli attori più talentuosi e amati del nostro Paese. E il pubblico non vede l’ora di rivederlo in tv nei panni di Andrea Fanti, il protagonista della serie Doc Nelle tue Mani. Nel frattempo, Luca Argentero si gode le meritate vacanze in compagnia della sua famiglia, ma è proprio durante i suoi giorni di relax che sarebbe avvenuto un episodio decisamente spiacevole.

Il tutto sarebbe avvenuto a Forte dei Marmi, in Versilia, dove l’attore torinese si trova in compagnia della moglie Cristina Marino e della figlia Nina Speranza. Ecco cosa sarebbe accaduto mentre la famiglia era a cena in un ristorante del posto.

Luca Argentero protagonista di una lite in vacanza: il motivo

Luca Argentero avrebbe perso la pazienza a causa di alcuni paparazzi, intenti a scattare foto a lui e alla sua famiglia, a Forte dei Marmi. È quanto riporta il settimanale Vero, che spiega che il tutto sarebbe avvenuto mentre i due attori e la loro piccola si trovavano a cena. Il settimanale ha condiviso anche diverse immagini del momento, che al momento però non sono più disponibili.

Secondo quanto riportato, l’attore avrebbe ripetuto più volte ai fotografi di andare via, ma questi ultimi non lo avrebbero ascoltato. Ragion per cui il protagonista di Doc sarebbe uscito fuori dal locale per affrontare da vicino i paparazzi. Un episodio che ricorda quello in cui Luca fu coinvolto qualche anno fa, nel 2016: all’epoca l’attore era sposato con Myriam Catania e fu protagonista di un vero e proprio scontro fisico con alcuni paparazzi. Argentero parlò di stalking nei suoi confronti, motivo per il quale perse le staffe.

Sono passati diversi anni, ma l’attore è sempre molto attento alla privacy della sua famiglia, soprattutto da quando è arrivata Nina Speranza. Che sia lui che la moglie Cristina hanno scelto di non mostrare mai sui social, se non di spalle: “Abbiamo scelto di tutelarla. Non amo che diventi argomento da bar”, ha dichiarato in merito l’attrice su Instagram.

La storia d’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino

Luca e Cristina si sono conosciuti sul set di Natale ai Caraibi, nel 2015, quando lui era ancora sposato con la Catania. La loro storia è iniziata poco dopo e, nel maggio del2020, è nata la loro piccola Nina Speranza. Poco più di un anno dopo, i due attori sono convolati a nozze il 5 giugno del 2021, a Città della Pieve in Umbria. Una cerimonia elegante, in presenza di pochi amici e parenti.

E per i fan di Luca Argentero c’è un’altra bellissima notizia in arrivo: oltre agli altri impegni, da settembre l’attore condurrà Striscia la notizia, al fianco di Alessandro Siani.