La clamorosa decisione di Ilary Blasi: avrebbe pensato di farlo proprio adesso; l’indiscrezione sulla conduttrice de L’Isola dei Famosi.

È iniziato un nuovo capitolo per Ilary Blasi. Lo scorso 11 luglio, con un comunicato Ansa, la conduttrice ha annunciato la separazione da Francesco Totti, dopo ben venti anni d’amore e tre splendidi figli.

Una notizia che ha spazzato il cuore di tantissimi fan, affezionati a quella che è stata una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. Dopo l’annuncio, Ilary ha deciso di staccare da tutto e tutti e godersi le vacanze. Prima volando in Tanzania con i suoi figli, poi con la consueta tappa a Sabaudia, per la prima volta senza Totti. Dopo il mare, Ilary si è concessa alcuni giorni di relax sul lago di Braies, circondata dalle meravigliose Dolomiti. Ma, vacanze a parte, secondo un’ultima indiscrezione la conduttrice sarebbe pronta a ‘tuffarsi’ in una nuova avventura. Scopriamo di cosa si tratta.

Ilary Blasi, clamorosa decisione della conduttrice: l’indiscrezione

Nonostante alcune voci la volessero presto in tv a raccontare tutta la verità sulla rottura con Totti, a quanto pare Ilary Blasi si terrà per un bel po’ lontana dalla tv. Tutti avevano pensato che la conduttrice avrebbe scelto nuovamente Verissimo e la sua amica Silvia Toffanin per rompere il ghiaccio, ma a quanto pare non sarà così. L’amatissima presentatrice potrebbe non apparire in video per circa un anno e tornare proprio per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, dove dovrebbe essere nuovamente al timone. In attesa di scoprire di più, c’è un’ultima indiscrezione che riguarda proprio l’amatissima presentatrice Mediaset.

A lanciarla è il settimanale Di Più, che parla di una decisione che Ilary avrebbe maturato proprio nelle ultime settimane. Secondo quanto si legge, la Blasi sarebbe pronta ad iniziare l’Università. In realtà, secondo quanto riporta il settimanale, la conduttrice si sarebbe già iscritta tempo fa alla facoltà di Scienze della Comunicazione, prima del matrimonio. “Gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa”, si legge. Ribadiamo che la notizia non è stata confermata in nessun modo dalla diretta interessata e che, quindi, si tratta di una semplice indiscrezione.

In attesa di scoprire se e quando rivedremo Ilary in tv, la conduttrice è molto attiva sui social, dove è molto attiva. Sul suo canale Instagram, seguito da più di due milioni di followers, l’ex letterina di Passaparola condivide diversi scatti delle sue giornate e delle sue vacanze. Paesaggi incantevoli, ma sono anche i suoi look a non passare inosservati: dai bikini mai banali ai completi per le sue giornate in montagna. E voi cosa aspettate a seguirla? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!