Giada non ce l’ha fatta, la conduttrice Francesca Fialdini addolorata: “Ha perso la sua battaglia”

Francesca Fialdini fortemente addolorata per la scomparsa di Giada: “Ha perso la sua battaglia”, l’ultimo saluto straziante.

Un messaggio pieno di dolore, quella che Francesca Fialdini ha recentemente condiviso sul suo account Instagram. Attiva sul suo profilo più che mai, la conduttrice si diletta a rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quello che riguarda la sua realtà lavorativa e quotidiana.

A distanza di qualche tempo dal racconto del dramma che è costretta a vivere sua cugina, Francesca Fialdini si è mostrata piuttosto addolorata per la scomparsa di un giovane donna che ha conosciuto molto bene in uno dei suoi programmi. Si tratta di Giada, che purtroppo ha perso la sua battaglia contro un disturbo alimentare.

Viviamo in una società in cui conta molto più apparire che essere. E questo, purtroppo, spinge tante persone e, soprattutto, tanti giovani ad avere un cattivo rapporto col proprio corpo. Diverse sono le persone che hanno soffrono di disturbi alimentari e devono ‘combattere’ contro queste malattie totalmente disarmanti. Giada era proprio una di essi, ma purtroppo non ce l’ha fatta. “Ha perso la sua battaglia”, ha scritto Francesca Fialdini a corredo di uno dei suoi ultimi post social. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Francesca Fialdini addolorata per la scomparsa di Giada: cos’è successo

In moltissimi avranno seguito ‘Fame d’amore’, la docuserie di Francesca Fialdini per i canali Rai che ha raccontato la storia di quelle persone che soffrono di disturbi alimentare e lottano con le unghie e con i denti per tentare di uscire da questo tunnel. Tra le tante storie che sono state raccontate, il pubblico non può fare a meno di ricordare quella di Giada, giovanissima ventunenne era entrata nel tunnel dell’anoressia e voleva a tutti i costi uscirne. Alcuni giorni, però, la drammatica notizia. Giada non ce l’ha fatta, ha perso la sua battaglia contro questo disturbo sempre più ricorrente tra i giovani della sua età. Inutile nascondervi che Francesca Fialdini, di fronte a questa terribile scomparsa, non ha potuto fare a meno di mostrarsi piuttosto addolorata di fronte agli occhi del suo pubblico social. D’altra parte, lei aveva ampiamente conosciuto Giada per il suo programma e sapeva perfettamente quello che la giovane donna.

Su Instagram, quindi, Francesca Fialdini ha voluto porgere alla giovane Giada un ultimo saluto. Ed ha voluto farlo con delle parole davvero al miele. A partire dal loro primo incontro fino al dramma che la ragazza si portava dietro, la conduttrice ha ricordato tutto di Giada, sottolineando quanto fosse un essere davvero speciale. “Giada era una ragazza amabile in ogni suo aspetto: dolce e luminosa a dispetto del suo dolore, cristallina nei sentimenti e nelle parole”, ha detto la bella Fialdini.

Un post davvero da brividi, quindi, quello condiviso da Francesca Fialdini e che sottolinea quanto la storia di Giada – così come tutte quelle raccontate a Fame D’amore – le abbiano toccato il cuore.