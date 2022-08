Gf Vip, anche un famoso cuoco della tv nella casa: di chi si tratta

Anche un famoso cuoco della tv nostrana nella casa del GF Vip: l’indizio lanciato da Alfonso Signorini è chiaro, di chi si tratta?

Manca sempre meno alla settima edizione e – seppure si sa davvero pochissimo sulla data di partenza – tutto il suo pubblico non vede l’ora di sapere chi saranno coloro che varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Fino ad ora, è stato svelato solo il primo concorrente ufficiale – che, tra l’altro, ha raccontato di essere sieropositivo – ma chi saranno tutti gli altri?

Sembrerebbe proprio che – a differenza delle scorse edizioni – Alfonso Signorini abbia intenzione di mantenere un certo riserbo sui concorrenti del GF Vip di quest’anno. D’altra parte, è stato proprio il diretto interessato a rivelare questa sua intenzione! Certo, questo non vuole dire che il conduttore non sia solito ‘spoilerare’ qualche piccolo dettaglio in più sui suoi ‘vipponi’. In tutti questi mesi, infatti, il buon Signorini si è divertito a lanciare qualche indizio su chi potrà varcare la porta rossa a partire da Settembre prossimo. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di un pallone da calcio che ha fatto pensare al figlio di un amatissimo calciatore, ricordate? Qualche ora fa, invece, il direttore del settimanale ‘Chi’ ha condiviso un nuovo indizio: un cappello da chef. Sembrerebbe, infatti, che sia proprio un famoso cuoco della tv ad essere uno dei concorrenti di quest’anno. Chi? Vediamo un po’ i ‘totonomi’.

Anche un famoso cuoco nella casa del GF Vip: sapete di chi si tratta?

Una cosa è certa: quest’anno nella casa del GF Vip ne vedremo sicuramente delle belle. E, soprattutto, i suoi inquilini mangeranno più che bene. Stando a quanto si apprende da una delle ultime IG Story di Alfonso Signorini, sembrerebbe che tra i prossimi concorrenti della nuova edizione del reality ci sia un famoso cuoco della tv nostrana. Fate un po’ mente locale: secondo voi, chi potrà varcare la porta rossa? Di nomi prestigiosi della cucina italiana che sono dei volti amatissimi del piccolo schermo, ce ne sono davvero tantissimi. A quanto pare, però, sembrerebbe che la scelta di Alfonso Signorini sia ricaduta su un personaggio che, diversi anni fa, ha già partecipato ad un reality.

Seppure abbia lanciato l’indizio, Alfonso Signorini non ha svelati grandi cose. E né il diretto interessato l’ha fatto. Stando a quanto si apprende da alcune indiscrezioni trapelate dal web, sembrerebbe che il famoso cuoco potrebbe essere proprio lui: Simone Rugiati! Oltre ad essere un rinomato chef, il simpaticissimo romano è anche un apprezzato volto tv che vanta di diverse partecipazioni televisive. A partire, quindi, da La Prova del Cuoco fino a Cuochi e Fiamme e tanti altri programmi, il buon Rugiati è davvero amatissimo.

Chi sarà, secondo voi? Noi non vediamo l’ora di saperne di più! Restate sintonizzati!