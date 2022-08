La casa di Clizia e Paolo Ciavarro è un incanto: l’avete mai vista? C’è un oggetto “storico” pazzesco

Avete mai visto la casa di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? È un incanto: c’è un oggetto storico davvero incredibile, guardate qui!

Vi è mai capitato di immaginare le case dei Vip? Recentemente, vi abbiamo mostrato quella di Gianni Morandi, un vecchio casale ristrutturato e fatto diventare un vero e proprio gioiello, e quella di Rita Rusic da uno stile inconfondibile e personalizzato, ma com’è quella di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro?

Conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, i due giovanissimi ragazzi si sono facilmente resi conto del loro feeling ed hanno immediatamente iniziato una splendida storia d’amore. A dispetto di tutto quello che credevano le altre persone, il legame tra Clizia e Paolo è davvero speciale! Ad oggi, convivono felicemente a Roma e, da qualche settimana, sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Quello che, però, adesso noi teniamo a chiedervi è: avete mai visto la loro casa? A mostrarla in ogni sua minima sfaccettatura, è stata proprio la coppia alle telecamere di MTV Cribs. Nel loro nido d’amore non manca assolutamente niente, vi assicuriamo!

La casa di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: nido d’amore da sogno

Come dicevamo, quindi, nella casa di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non manca assolutamente nulla! A partire da un terrazzo immenso fino alla cabina armadio, il loro nido d’amore è davvero da sogno. Pronti a scoprire tutti i suoi dettagli?

La prima stanza che Clizia e Paolo hanno mostrato alle telecamere di MTV Cribs è stato proprio il soggiorno. Questa parte della casa si presenta piuttosto ampio e luminoso con un grosso divano che la stessa influencer ha definito “il giusto compromesso tra me e Paolo”.

Restando nella zona giorno, il conduttore mostra la cucina. Anche qui non manca nulla: a partire da un tavolo di pietra chiaro e tutti gli oggetti utili per la preparazione di piatti succulenti, la cucina è stata definita il “regno di Paolo Ciavarro”

La regina del glamour non poteva affatto non avere una cabina armadio tutta sua! Al suo interno, vi è tutto l’occorrente per degli outfit stratosferici.

Così come tutta la casa, anche la camera da letto è decisamente ampia. Quello che non può assolutamente passare inosservato è il letto, la cui tastiera è realizzata con noci di cocco. Impressionante, infine, è anche il “lato Instagrammabile” adibita a stanza del piccolo Gabriele.

Infine, come il soggiorno, anche l’ingresso è molto ampio! In questa zona della casa non manca affatto un angolo dedicato ai libri e una deliziosa poltroncina di colore rosa. Ma non solo. Alle telecamere di MTV Cribs, il buon Ciavarro non può fare a meno di mostrare un oggetto “Storico”. Si tratta di un elettrogrammofono degli anni ’50. “È il primo regalo che mio nonno ha fatto a mia nonna”, ha detto, rivelando anche l’immenso legame affettivo.