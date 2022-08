L’ex vincitrice del Grande Fratello spiega a tutti perché è sparita dalla tv: le sue parole non sono passate inosservate.

È stata una delle vincitrici più amate della storia del Grande Fratello. Non a caso, l’edizione che l’ha vista protagonista è ricordata ancora oggi come una delle più divertenti di sempre, nella storia del reality show di Canale 5.

Sono passati diversi anni dal suo trionfo nel reality più spiato della tv, anni durante i quali l’abbiamo vista impegnata in diverse trasmissioni. Da un bel po’ di mesi, però, l’ex gieffina non appare più sul piccolo schermo. A spiegare il motivo è stata proprio lei, intervistata dal settimanale Nuovo. Scopriamo cosa ha raccontato.

L’amatissima vincitrice del Grande Fratello è sparita dalla tv: il motivo

La sua simpatia ha conquistato tutti, sia dentro che fuori la casa. E ancora oggi, a distanza di quasi 20 anni, il pubblico la ricorda come una delle concorrenti migliori di sempre. Di chi parliamo? Della vulcanica Serena Garitta, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, nel 2004. La genovese ha battuto in finalissima Patrick Ray Pugliese, anche lui amatissimo dal pubblico. Pubblico che, dopo l’avventura al GF, ha rivisto Serena in diverse trasmissioni tv.

Da Lucignolo a La Vita in Diretta, fino a Domenica Cinque e Pomeriggio Cinque: Serena ha condotto e ricoperto il ruolo di inviata e opinionista in tantissimi programmi di successo. L’ultimo impegno in tv è nel cast di Ogni Mattina, il talk show di Tv 8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola fino a giugno del 2021. Perché da mesi è assente dalla tv?

Ecco cosa ha raccontato a Nuovo: “Ultimamente le trasmissioni sono incentrate sulla cronaca più che sull’intrattenimento. Però pare che si stia definendo un progetto che mi riguarda in ambito sportivo“. Dopo la collaborazione con Sportitalia nella trasmissione B- Lab, per la Garitta potrebbe iniziare una nuova avventura legata al mondo dello sport. Potremmo mai rivederla al GF Vip?

Non sarebbe la prima volta che, nella casa più spiata della tv, un ex del Grande Fratello tornerebbe nella versione ‘vip’ del programma. Basta pensare, ad esempio, a Biagio D’Anelli, protagonista della passata edizione del GF Vip e concorrente del Grande Fratello 11 nel 2010 . Serena si è così espressa sulla possibilità di diventare una dei ‘vipponi’ di Alfonso Signorini: “Mi incuriosirebbe. Ma avendolo già vinto, non so se abbia senso partecipare”.

Serena Garitta, vita privata

A 44 anni, Serena è mamma di Renzo, che oggi ha sei anni. Il piccolo è nato dall’amore tra l’ex gieffina e Nicolò Ancona, suo attuale compagno. La coppia ha vissuto un periodo di crisi durato alcuni mesi e che li aveva portati ad allontanarsi. Oggi, però i due si mostrano più uniti che mai.