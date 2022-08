Due mesi fa le nozze, ora la conduttrice ha dato alla luce la sua prima figlia: è nata Sole Tea!

Con un dolcissimo post su Instagram, la conduttrice ha fatto sapere di essere diventata mamma per la prima volta: è nata sua figlia!

Fiocco rosa in casa della nota conduttrice che solo due mesi fa si è unita in matrimonio col compagno con una cerimonia a cui erano presenti diversi personaggi noti tra cui Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In queste ore, è arrivato poi il lieto annuncio della nascita della sua primogenita a cui è stato dato il nome di Sole Tea.

La neo mamma è un amato volto Mediaset ma anche una conduttrice radiofonica ed originaria della provincia di Rimini. Sposatasi lo scorso 19 giugno in una meravigliosa location sull’Appia Antica con un imprenditore nel settore della logistica e dei trasporti, sta per compiere 39 anni. Da poche ore sta vivendo il sogno di poter abbracciare la sua piccola nata durante la mattinata di ieri, venerdì 12 agosto.

Nel post pubblicato su Instagram la bellissima presentatrice mostra una serie di scatti tra cui quelli che ritraggono la bimba in braccio alla mamma ed insieme ad entrambi i genitori. “Benvenuta al mondo Sole Tea, amore della tua mamma. Ore 11.09 12/08/22″, si legge nella didascalia. Tanti i cuoricini e i commenti di auguri da parte di colleghe famose come Elena Santarelli, Manila Nazzaro e Michela Quattrociocche. Curiosi di scoprire chi è la bellissima neo mamma?

Ha partorito! La conduttrice dà il benvenuto alla sua prima figlia

E’ Giorgia Venturini il volto Mediaset che ora è al settimo cielo per la gioia dell’arrivo della sua bebè. Nata a Novafeltria il 15 agosto del 1983, prima di approdare nel mondo dello spettacolo, ha conseguito il diploma al liceo linguistico per poi frequentare l’università a Firenze dove si è laureata in Igiene dentale. Nel 2019 è stata tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi, ricordate? Inoltre, successivamente molti l’avranno vista nelle vesti di conduttrice del rotocalco di Canale 5 X-Style.

Suo marito, con cui è convolata a nozze con una cerimonia nella Basilica di San Marco in Campidoglio a Roma, è Marco De Santis, lontano dal mondo dello spettacolo. La gravidanza è stata annunciata solo lo scorso marzo, quando la Venturini era già incinta di cinque mesi. “Non ho avuto nessun fastidio fisico. Psicologicamente sto iniziando a sentirla adesso. Con i primi movimenti e i primi crampi, invece, l’emozione sale e con lei anche la voglia di vederla”, aveva detto in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Come si vede dalle foto e dalle Ig stories condivise dalla Venturini in queste ore, la piccola Sole Tea, di 3,2 kg. al momento della nascita, è davvero uno splendore! Anche la mamma appare radiosa ed in ottima forma.

Tantissimi auguri di cuore alla bimba e ai suoi genitori!