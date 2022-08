“Mi spezza il cuore”: il dramma tremendo di Britney Spears; il doloroso retroscena che non tutti conoscono sulla famosa star.

Lo scorso 9 giugno 2022 si sono detti sì nella loro splendida villa di Los Angeles. Parliamo di Britney Spears e Sam Asghari, che sono diventati marito e moglie dopo circa sette anni d’amore. Nozze meravigliose, se non fosse per quell’ ‘imprevisto’ di cui hanno parlato tutti.

L’ex marito della pop star Jason Alexander ha cercato di imbucarsi alle nozze, chiaramente senza alcun invito. L’uomo è stato portato via dalla polizia e, fortunatamente, il grande giorno non è stato rovinato. Quello che non tutti sanno, però, è che Jason non è l’unico ex con cui la star non è rimasta in buoni rapporti. Dal 2004 al 2007, Britney è stata sposata con Kevin Federline e dal loro amore sono nati due figli, ormai adolescenti: Sean Preston, di 16 anni, e Jayden James, di 15 anni. Figli coi quali la Spears non avrebbe un buon rapporto. Scopriamo i dettagli di questo doloroso retroscena.

Britney Spears: “Mi spezza il cuore”, il dramma della star

“I ragazzi hanno deciso di non vedere la madre in questo momento. Sono passati diversi mesi dall’ultima volta che l’hanno vista. Hanno deciso di non andare al suo matrimonio“. È quanto ha dichiarato Kevin Federline in una recente intervista al Daily Mail. L’ex marito di Britney Spears ha dichiarato che, alla base della decisione dei suoi figli, ci sarebbero le diverse foto senza veli pubblicate dalla star sui social, ritenute poco idonee al ruolo di madre. Secondo Federline, quindi, sarebbero i ragazzi a non voler vedere più la madre.

Parole che hanno ferito Britney, che ha così replicato su Instagram: “Mi rattrista sentire che il mio ex marito ha deciso di mettere bocca nel rapporto tra me e i miei figli. Crescere dei ragazzi adolescenti non è facile per nessuno. I traumi e gli insulti che derivano dalla fama e da questo lavoro non riguardano solo me, ma anche i miei figli. Sono un essere umano e ho fatto dei mio meglio”.

Sempre su Instagram, in un post che ha poi deciso di rimuovere, la Spears aveva rivelato che, inizialmente, le visite dei suoi figli erano due a settimana, per poi passare a una. Visite durante le quali, però, i ragazzi si chiudevano nelle loro camere, non trascorrendo del tempo con lei. “Non vederli mi spezza il cuore, volevo che mi amassero così tanto da strapazzarmi!”, ha raccontato la star, che avrebbe voluto ricevere più affetto da parte dei figli. Ai quali, spiega, ha dedicato 20 anni della sua vita, facendo di tutto per loro.

A prendere le difese della moglie ci ha pensato il nuovo marito di Britney: “Non c’è alcuna validità nella sua dichiarazione riguardo ai bambini che prendono le distanze dalla loro madre ed è irresponsabile fare questa dichiarazione pubblicamente”.