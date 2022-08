Beautiful anticipazioni: sarà uccisa da un orso! La trama si fa inquietante

Beautiful anticipazioni: sarà uccisa da un orso! La trama della soap opera si fa inquietante; cosa accadrà nelle prossime puntate.

State seguendo le nuove puntate di Beautiful? I colpi di scena nella soap opera di Canale 5 sono all’ordine del giorno. Anche negli episodi americani, che saranno trasmessi nel nostro Paese nei prossimi mesi.

Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa sta accadendo oltreoceano, siete nel posto giusto. In particolare, vi parliamo di un vero e proprio dramma che sta per consumarsi nell’amatissima soap opera. Una delle protagoniste sta per perdere la vita, sbranata da un orso! Un colpo di scena terribile, che potrebbe però nascondere incredibili segreti. Scopriamo di cosa si tratta.

Beautiful anticipazioni, la protagonista sarà sbranata da un orso? Colpo di scena shock

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte. Nella soap opera sta per scoppiare una vera e propria bomba. Si, perché sta per tornare in scena una delle nemiche storiche della famiglia Forrester, la spietata Sheila Carter.

Vi abbiamo già raccontato del suo ritorno e di tutto quello che combinerà a Finn, Steffy e tutto il resto della famiglia. Dopo la morte apparente del medico, Steffy e il marito si ricongiungeranno e tutto sembrerà procedere per il meglio. Ma che fine farà Sheila? Abbiamo già detto che, per sfuggire al carcere, la Carter sarebbe capace di qualsiasi cosa, anche inscenare la propria morte. Il detective Sanchez comunicherà ai Forrester della morte di Sheila, ma tutti accoglieranno la notizia con scetticismo, conoscendo la mente diabolica della donna. A quanto pare, però, ci sarebbero delle prove concrete!

Secondo quanto riporta TV Soap, l’auto di Sheila sarà ritrovata nei pressi di una catena montuosa in California, dove la donna era intenta a rifugiarsi, lontano da Los Angeles. La scoperta sarà terrificante: la donna è stata attaccata e sbranata da un orso! Il corpo di Sheila non sarà trovato, ma ci saranno tracce di sangue e i resti dei vestiti della Carter, distrutti a causa dell’attacco dell’orso. Può bastare tutto questo come prova? I Forrester sanno bene cosa ha architettato la donna nel corso degli anni e non credono con facilità alla notizia della sua scomparsa. Ma spunterà una nuova prova, l’unica traccia del corpo di Sheila, un dito del piede! A questo punto le ipotesi sono due: Sheila è davvero morta dopo l’attacco dell’animale o è arrivata al punto di amputarsi un dito pur di far credere a tutti di essere morta?

La verità, al momento, non la conosciamo, ma quel che è certo è che da Sheila Carter possiamo aspettarci davvero di tutto. Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà e volete conoscere in anteprima le anticipazioni americane, continuate a seguirci. Ne vedremo delle belle!