Il Paradiso delle signore, grave lutto: una notizia tremenda

Il Paradiso delle signore, un grave lutto ha colpito il cast della famosa serie televisiva.

Un grave lutto ha colpito l’attore del cast della serie televisiva Il Paradiso delle signore. In queste settimane si stanno registrando le nuove puntate con tante novità. L’inizio è fissato per settembre, quindi non manca molto all’esordio della nuova stagione.

Nonostante la perdita l’attore non ha mai smesso di lavorare e ha continuato a registrare nei panni del personaggio che da anni porta in scena. Al settimanale Nuovo ha parlato del lutto che lo ha colpito: “Mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo, si è preoccupata per me fino all’ultimo”.

Il Paradiso delle signore, grave lutto per l’attore del cast: adesso parla del suo dolore

In queste settimane sono cominciate le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle signore. La serie va in onda su Rai 1; da quando ha esordito sul piccolo schermo ha sempre avuto un grande riscontro da parte dei telespettatori tanto che gli ascolti sono stati decisamente alti.

Con la nuova stagione si aspetta che sia ancora così. Purtroppo, un attore del cast ha subito una grave perdita, sua mamma circa un mese fa è morta. Roberto Farnesi colpito dal grave lutto non ha mai lasciato parole, fino ad ora. Infatti in un’intervista al Settimanale Nuovo ha parlato per la prima volta della scomparsa di sua madre. Farnesi ha confessato che l’ha lasciato serenamente, avevano un rapporto molto stretto e sua mamma sapeva quanto lui fosse legato a lei in modo speciale e sapeva quanto gli avrebbe fatto male la sua perdita.

L’attore ha raccontato che sua madre, Maria Angela, si è sempre preoccupata per lui anche in quel momento, fino alla fine: “Si è preoccupata per me fino alla fine e mi consola che noi quattro figli siamo stati con lei fino all’ultimo, nella sua casa proprio come desiderava”. Colpito da una perdita così grande l’interprete di Umberto Guarnieri ha continuato a lavorare, proseguendo nelle riprese della nuova edizione de Il Paradiso delle signore.

Il Paradiso delle signore, il personaggio di Umberto Guarnieri esce di scena?

In questi giorni si è fatta insistente una notizia che appresa ha messo i telespettatori in allarme. Si è vociferato che Roberto Farnesi, interprete di Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle signore, esca di scena nella nuova stagione: è davvero così? A fare chiarezza è stato proprio l’attore che con un posto social ha voluto dire una volta per tutte la sua e cancellare tutti i dubbi. “ASSOLUTAMENTE NO“, fa sapere, anzi, a quanto pare il Commendator Guarnieri, come spiega, avrà un ruolo centrale in una linea molto accattivante e di grande rilancio. Manca poco alla messa in onda della serie, vi piace il personaggio di Guarnieri?