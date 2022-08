Vuole tornare in tv: l’ha detto chiaramente ma non riesce a trovare spazio nel piccolo schermo

Vuole tornare in tv, il famoso personaggio l’ha detto chiaramente ma al momento non riesce a trovare un suo spazio.

Nel 2020 ha fatto un provino per L’isola dei famosi ma con lo scoppio della pandemia l’edizione saltò. Quando il reality è tornato in onda però non è stata presa in considerazione. Adesso dopo qualche anno dalle scene vuole tornare ad essere attiva in televisione ma ancora non riesce a trovare occupazione.

L’ha detto chiaramente in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo in cui ha spiegato di voler provare a partecipare al reality condotto da Ilary Blasi. In particolare considera la possibilità di poter entrare nel cast in coppia: “Mi piacerebbe partecipare alla prossima edizione, specie adesso che si può andare in coppia”, spiega. Ha già pensato a chi potrebbe portare nel caso, sua mamma: “E’ molto sportiva e farei fare tutto a lei“.

Dopo diverso tempo lontano dal piccolo schermo adesso si sente più che pronta a tornare: “Voglio tornare in tv, non voglio stare a casa ad annullarmi“.

Vuole tornare in tv ma non riesce a trovare spazio nel piccolo schermo

Capita nel mondo dello spettacolo che in un’edizione o più di un programma, o per diversi anni o tanti, qualche personaggio famoso che prima era sempre o spesso presente in tv, non si vede più. Per esempio, qualche mese fa sono stati presentati i palinsesti mediaset e rai e abbiamo appreso in anticipo quali programmi andranno nuovamente in onda, i nuovi format che vedremo e quali invece non vedremo.

Qualcuno, come vi abbiamo già riportato, non avrà nessun programma, mentre c’è chi invece prenderà il timone di nuove trasmissioni. Da un po’ di tempo non vediamo in tv un’ex amatissima vincitrice del Grande Fratello Vip, ma adesso, dopo una certa distanza dalle scene, vorrebbe poter tornare. E’ lei stessa a rivelarlo in un’intervista al Settimanale Nuovo dove ha raccontato di vedersi bene a L’isola dei famosi, soprattutto adesso che è possibile andare in coppia. Alessia Macari, che ha trionfato nel 2016 al GF Vip, ha raccontato che le piacerebbe partecipare a L’isola: “Mi porterei dietro mia madre, è molto sportiva e farei fare tutto a lei”.

Prima ancora di vederla nella prima edizione del reality era la Ciociara di Avanti un altro, la ricordate? In seguito ha vestito il ruolo di valletta a Domenica in, ruolo che non è durato molto. In questi anni Alessia si è sposata con il giocatore Oliver Kragl ed è diventata mamma. Dopo la gravidanza non ha più trovato posto in televisione ma adesso è pronta a tornare. Oltre a L’Isola dei famosi, l’ex Ciociara si vedrebbe bene anche a Il cantante Mascherato. Infatti pochi mesi fa ha fatto un appello a Milly Carlucci. La richiesta di Alessia Macari verrà presa in considerazione? Staremo a vedere!