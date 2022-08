“Potrei non lavorare più”: quanto ha fatturato Salvatore Aranzulla

“Potrei non lavorare più”: sapete quanto ha fatturato Salvatore Aranzulla? La cifra è impressionante.

Salvatore Aranzulla, un nome una garanzia, perchè sì, è proprio lui il divulgatore informatico e blogger più letto in Italia. Ha fondato la Aranzulla.it, uno dei trenta siti più visitati nel nostro paese.

Tutti almeno una volta ci siamo rivolti al suo sito, che da 20 anni continua a crescere e anche i profitti sembrano non arrestarsi più. Chi almeno una volta non ha avuto dubbi o problemi tecnologici e andando a cercare si è trovato la soluzione proprio grazie al sito del blogger? Di recente Aranzulla si è aperto ad un’intervista rilasciata a Il corriere della sera in cui ha parlato anche della sua vita fuori dal lavoro. In realtà la professione occupa la sua vita tanto da avere un grande spazio.

Oggi la sua impresa arriva a guadagnare cifre assurde, ma esattamente sapete quanto ha fatturato nel 2021? Scopriamolo insieme.

Salvatore Aranzulla, sapete quanto ha fatturato con la sua impresa?

La sua azienda da 20 anni è in continua crescita, Salvatore Aranzulla è riuscito a creare un ‘impero’. Il suo sito è tra i trenta più letti in Italia. Lui è un divulgatore informatico ed un blogger, ha pubblicato per Mondadori e Mondadori Informatica, e collabora con riviste attive nello stesso ambito.

Oggi la sua impresa guadagna milioni, è una macchina del lavoro che non si ferma, tanto che Aranzulla ha raccontato in un’intervista a Il corriere della sera che potrebbe anche non lavorare più: “Potrei non lavorare più ma lo faccio perchè mi piace. Appena metto piede fuori dall’ufficio impazzisco“. Il divulgatore ha raccontato che una volta, al suo trentesimo compleanno decise di prendere due settimane di pausa ma si annoiò: “Io un giorno ho finito i miei libri di Agatha Christi, Netflix mi stufava”, racconta. Salvatore va a letto alle 22 e si sveglia alle 7:10, fa una passeggiata e il resto del giorno lo passa in casa, perchè dice, non vuole essere riconosciuto.

Il divulgatore vive a Citylife, a Milano, in un magnifico attico, con un impianto che cambia l’80% dell’aria ogni ora, guardie armate in giardino e sei scaffali di manuali di alta pasticceria. Racconta che uno dei suoi hobby più recenti è la palestra, ha il 13% di massa grassa e vorrebbe scendere a 12, anche se, precisa, si è perfetti all’8% ma alcune funzioni poi sono a rischio. Il suo sito offre migliaia e migliaia di pagine su qualsiasi problema, basta cercare la soluzione e cliccare e ci si ritrova davanti un mondo. Il suo primo articolo risale al 2002 e spiegava come installare una stampante. Da allora ad oggi sono passati anni e la sua azienda di passi in avanti ne ha fatti: sapete quanto ha fatturato solo nel 2021?

La cifra è pazzesca, a quanto pare parliamo di ben 3, 8 milioni di euro. Aranzulla ci tiene a precisare che la metà viene dalla pubblicità, il 25% da link affiliati alle aziende e il restante è da collegare ai corsi che fa e alle collaborazioni in cui è testimone.