“Perfino mangiare la cacca”: la star di Hollywood lascia tutti senza parole

La star di Hollywood si è lasciata andare ad una rivelazione che lascia tutti senza parole: davvero incredibile quello che ha detto.

Ce ne sono state di rivelazioni che hanno lasciato tutti senza parole, ma questa della star di Hollywook è tra le più clamorose in assoluto. Recentemente, vi abbiamo parlato dell’amato volto tv che ha annunciato l’arrivo di una serie che mostrerà sul piccolo schermo la sua gravidanza, ma soprattutto il suo parto. Davvero clamoroso, non c’è che dire! La rivelazione a cui si è lasciata al New York Times un altro volto apprezzatissimo, però, è altrettanto incredibile!

Sappiamo benissimo quanto conti l’aspetto estetico per molte donne dello spettacolo. A partire dalla chirurgia estetica – come la giovanissima figlia di un amato attore – fino alle beauty routine – come quella di Jennifer Lopez- sono tantissimi gli ‘escamotage’ che le Vip utilizzano per apparire sempre perfette e splendide. C’è chi, però, oltre alla solita skin care, sarebbe disposta proprio a tutto per raggiungere tale obiettivo! Ed stata proprio la diretta interessata a svelarlo al New York Times. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la star di Hollywood sia disposta anche a mangiare la cacca purché questa le garantisca una pelle sempre giovane e fresca.

La rivelazione della star di Hollywood lascia tutti senza parole

“Se mi dicessero che mangiando letteralmente la cacca ogni singolo giorno sembrerei più giovane, lo farei”, sono proprio queste le esatte parole che la star di Hollywood ha rilasciato al New York Times, lasciando tutti di stucco. In effetti, una rivelazione del genere non è potuta assolutamente passare inosservata e c’è chi, addirittura, l’ha anche accusata di essere stata poco elegante. D’altra parte, le sue dichiarazioni senza peli sulla lingua sono un vero e proprio classico. E non è un caso se tutti la amano per la sua spontaneità. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Proprio di lei: Kim Kardashian!

In occasione del lancio della sua nuova linea di cosmetici, Kim Kardashian ha ribadito al New York Times quanto conti per lei la sua bellezza. D’altra parte, si sa: col suo fascino, la giovane Kardashian ci guadagna tantissimo. È naturale, quindi, che voglia essere sempre perfetta! Ad oggi – come raccontato dalla diretta interessata – la bella Kim è solita svolgere la sua beauty routine, applicare creme, vitamine e chi più ne ha più ne metta, ma se ci fosse qualche altro espediente che la renderebbe ancora più bella e splendente, lei non esiterebbe a testarlo. “Proverei ogni cosa”, ha rivelato.

Cosa ne pensate della rivelazione di Kim Kardashian? Soprattutto, siete d’accordo ad una tale importanza – a tratti anche ossessione – per il proprio aspetto fisico?