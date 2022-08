Orietta berti racconta cosa scrive nei messaggi sul telefono a Fedez

Orietta Berti lo ha svelato in un’intervista: ecco cosa scrive nei messaggi sul telefono a Fedez.

Questo è un anno pienissimo per Orietta Berti, a breve entrerà per ben due volte nelle nostre case. Infatti la cantante è stata scelta per essere la nuova opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco ci sarà Sonia Bruganelli.

In un’intervista rilasciata al Settimanale Oggi, in riferimento alla sua presenza nel reality ha raccontato di avere un grande manager ma l’ultima parola va sempre a suo marito Osvaldo. A quanto pare è stato proprio quest’ultimo a consigliarle di accettare la proposta: “E’ stato lui a suggerirmi di accettare il ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip: una nuova esperienza”. Ma che tipo di opinionista sarà ? E’ lei stessa a svelarlo: “Sincera e non esaltata nei giudizi. Sarò me stessa”, dice.

Ma non è finita qui perchè questa non sarà l’unica esperienza ma a quanto pare ce ne sarà un’altra altrettanto importante, anzi importantissima perchè riguarda la sua carriera nella musica. La cantante infatti l’anno scorso ha raggiunto la soglia dei 55 anni di carriera e avrebbe voluto festeggiare ma visto il successo di ‘Mille’, brano cantato con Fedez e Achille Lauro, tutti i suoi piani si sono scombussolati. Ha però deciso di non rinunciare e proprio quest’anno festeggerà i 55(più 1). Nel corso della medesima intervista ha inoltre raccontato del suo rapporto con Fedez, svelando che cosa gli scrive nei messaggi sul telefono.

Orietta Berti lo ha svelato di recente: cosa scrive nei messaggi sul telefono a Fedez

Da settembre Orietta Berti farà parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La cantante è stata scelta da Alfonso Signorini come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. Suo marito le ha consigliato di accettare e così è stato, rivela nell’intervista al Settimanale Gente.

L’anno scorso doveva festeggiare i 55 anni di carriera ma visto il successo del brano ‘Mille’ i suoi piani si sono scombussolati. Ha così deciso di non rinunciarci e festeggiare il traguardo quest’anno. Anzi, come svela, canale 5 le ha proposto uno show in due puntate dedicato a lei: “Un sogno che si avvererà presto”, ha confessato. Nel corso della medesima intervista ha anche parlato del suo rapporto con Fedez. Con l’artista Orietta ha collaborato nel brano sopra citato che ha avuto un successo impressionante.

Ha raccontato che parla con Fedez anche tramite messaggi sul telefono: sapete che cosa gli scrive? Orietta ha fatto sapere che spesso chiede al rapper come stanno i suoi bambini: “Spesso chiedo a Fedez, anche nei messaggi, come stanno i suoi bambini e lui è sempre così carino nelle risposte”. Non c’è dubbio che Fedez e Orietta abbiano stretto una bella amicizia.