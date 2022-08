Lulù Selassié, colpo di scena per l’ex gieffina: nessuno se l’aspettava

Lulù Selassié, colpo di scena per l’amatissima ex gieffina: è stata lei stessa a dare la notizia a tutti.

Abbiamo avuto modo di conoscere Lulù Selassié al Grande Fratello Vip. Nella sesta edizione è entrata insieme alle sorelle, Jessica e Clarissa, giocando come concorrente unico. Successivamente il trio è stato sciolto e tutte e tre hanno proseguito per la propria strada.

Clarissa è stata eliminata per prima, Jessica ha trionfato e Lulù invece è arrivata ad un passo dalla finalissima, perdendo nel confronto con Davide Silvestri. Fu un colpo di scena inaspettato. Grazie al reality si è fatta conoscere per quella che è, una giovane ragazza piena di sogni, bella e con una grande personalità ma soprattutto con una forte sensibilità. Il pubblico ha cominciato ad apprezzarla giorno dopo giorno e oggi ha un grande seguito.

Anche sui social è seguitissima ed è sul suo canale che mostra la sua quotidianità, cosa fa durante il giorno, pubblica molte foto in cui è evidente la sua bellezza e condivide tante storie immergendo i follower nelle sue giornate. Di recente ha spiazzato letteralmente tutti con un annuncio incredibile. Lo ha fatto tramite i social pubblicando la notizia attraverso un post.

Lulù Selassié, colpo di scena per l’ex concorrente del GF Vip: lo ha annunciato sui social

Lulù è stata sicuramente una grande protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non si è mai tirata indietro nel dire la sua, schietta e sincera, quando aveva da scontrarsi con qualcuno dicendo quello che pensava, l’ha sempre fatto.

Forse anche per questo lato del suo carattere ha diviso un po’ il pubblico, c’è chi l’ha apprezzata e chi invece non ha sempre visto di buon occhio alcuni atteggiamenti durante i litigi, ritenuti eccessivi. Sta di fatto che oggi la bella ex concorrente ha un seguito di fan molto vasto, è amatissima tanto che ogni volta coloro che la seguono le mandano regalini e fiori con biglietti e messaggi molto carini. Il reality ha messo in mostra il suo carattere, le sue fragilità ed è proprio nella casa che ha raccontato anche alcuni momenti difficili della sua adolescenza, momenti che l’hanno segnata e scalfita. Oggi Lulù ha un canale instagram seguitissimo. Pubblica molti scatti, in alcuni possiamo osservarne il trucco che risalta la sua bellezza caratteristica. Negli ultimi giorni ha spiazzato letteralmente tutti con un annuncio arrivato all’improvviso. Che cosa ha svelato l’ex concorrente?

Ebbene, Lulù ha fatto sapere ai suoi fan che presto uscirà il suo primo singolo. In attesa ha condiviso un video in cui si è divertita a cantare Levitating: “In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro, il luogo dove mi sento l’artista che sono”. Lulù non ha mai nascosto la passione per la musica e adesso è pronta a sorprenderci con la sua prima canzone.