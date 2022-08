La sua canzone accompagnò l’estate di molti: dopo 25 anni non la riconoscerete

La sua canzone fu tra le più amate del Festivalbar ’97: ecco com’è 25 anni dopo l’artista spagnola che conquistò anche il nostro Paese.

Ci sono canzoni che, dopo un successo clamoroso, continuano ad essere dei veri e propri ‘cult’. Spesso si tratta di brani che hanno caratterizzato le estati passate diventando dei tormentoni internazionali, come potrebbe essere Despacito di Luis Fonsi in collaborazione col rapper Daddy Yankee. Nel 2017 scalò tutte le classifiche ed il suo videoclip fu per lungo tempo il più visualizzato di Youtube.

Andando ancora più indietro con la memoria, potremmo menzionare la celeberrima Lambada, pubblicata nel 1989 dal gruppo franco-brasiliano Kaoma. Oppure, la cover della Macarena fatta dai Los Locos, che fece ballare per anni intere generazioni. Il comune denominatore di tutti questi pezzi è sicuramente la capacità di restare impressi nella memoria collettiva anche a distanza di tanto tempo.

Anche all’artista di cui vi parliamo, e che vediamo in foto durante una sua esibizione in una puntata del Festivalbar ’97 a Lignano Sabbiadoro, è legato un grandissimo successo di quegli anni. Lei è la spagnola Rosana, ve la ricordate? Con la sua canzone intitolata El talisman segnò l’estate del 1997 e divenne una vera star anche qui da noi. In seguito, duettò con Zucchero in Blu (Lo Que Sueño), pezzo incluso nella versione spagnola nell’album Blue Sugar del celebre cantautore italiano. Anche gli Articolo 31 vollero incidere una canzone con lei e da quella collaborazione nacque Non so cos’è.

Oggi vogliamo mostrarvi com’è diventata Rosana oggi: vi assicuriamo che il suo look è davvero diverso.

Nel ’97 divenne amatissima con la canzone El talisman: ecco com’è Rosana 25 anni dopo

Nata a Lanzarote il 24 ottobre del 1963, Rosana Arbelo Gopar ha trascorso la sua infanzia alle Canarie in una famiglia di ben otto figli. Nei primi anni Ottanta si trasferì a Madrid dove iniziò la sua carriera di cantautrice a scrivendo i primi testi musicali. In Italia, comunque, è ricordata soprattutto per la colonna sonora del film Curdled diretto da Reb Braddock in cui c’è, appunto, El talisman.

Questo singolo raggiunse il secondo posto tra i più venduti in Italia e fu il cinquantunesimo più venduto durante tutto il 1997. Sono trascorsi 25 anni da quando esplose quel brano, ma com’è diventata oggi Rosana? Ancora molto seguita attraverso ai social, la talentuosa artista iberica oggi ha 59 anni ed ha completamente rivoluzionato il suo look. In una delle sue ultime foto su Instagram, la vediamo con un taglio di capelli stile ‘punk’, rasati da un lato e con una lunga treccina. E poi, impossibile non notare i tanti tatuaggi sul braccio sinistro! Il viso invece, anche se non più ‘acqua e sapone’ come all’epoca, non sembra cambiato molto, vero?

L’avreste riconosciuta così?