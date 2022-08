Una villa semplice ma meravigliosa: ecco la casa vacanze di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso sta trascorrendo le vacanze in famiglia e sui social ha mostrato alcuni angoli della sua casa: guardate che ‘gioiellino’!

Come la maggior parte degli artisti italiani, anche Alessandra Amoroso si sta dedicando un po’ al relax in queste torride giornate di metà agosto. L’amatissima vincitrice di Amici 8, diventata una vera e propria star della musica italiana, sta trascorrendo le vacanze nel modo più rilassante e piacevole per chi, come lei, si trova spesso in giro per lavoro.

E’ tornata infatti nella sua Puglia, precisamente nel meraviglioso Salento, a cui continua a sentirsi molto legata nonostante viva da tempo a Roma. A farle compagnia e a ridarle la giusta carica dopo mesi di lavoro è naturalmente la famiglia, con la quale la cantante ha festeggiato il suo 36esimo compleanno lo scorso 12 agosto.

Nelle ultime foto Instagram pubblicate dall’artista possiamo vedere alcuni scorci della splendida abitazione che ospita lei ed il resto del gruppo. Ciò che si nota subito è la semplicità della villa in cui dominano i colori chiari che tramettono un senso di tranquillità e pace perfetto per riposare durante le vacanze. C’è poi un altro particolare che colpisce e che incanta, vediamo quale!

Avete visto la casa vacanze di Alessandra Amoroso? Impossibile non notare quel dettaglio

Dopo aver inaugurato il suo Tutto Accade Tour lo scorso 13 luglio con un primo concerto a San Siro, l’ex volto di Amici si prepara alle prossime date previste per i mesi di novembre e dicembre 2022 in varie città tra cui Napoli, Padova, Roma, Bari e Firenze.

Nel frattempo, quindi, Alessandra Amoroso ne approfitta per godersi il meritato riposo e recuperare le energie necessarie a tornare sul palco. Tra un romantico tramonto ed una giornata sulle splendide spiagge salentine, un luogo che val la pena di ammirare è proprio la casa vacanze che ospita la cantante ed i suoi cari.

Si tratta di una villa dotata di un giardino pieno di verde, che certamente sarà la gioia della sua nipotina! Proprio in questa parte dell’abitazione la talentuosa artista si dedica ad allenarsi o a giocare con la piccola Andrea. Presente, inoltre, una cucina esterna che servirà sicuramente a preparare gustose cene per piacevoli tavolate e riunioni con amici.

A prevalere, oltre al bianco, è anche il verde degli alberi e delle lussureggianti piante che abbelliscono anche le pareti. Deliziosa anche la pavimentazione del giardino che si alterna al prato rigoglioso su cui i familiari di Alessandra amano sedersi e fare quattro chiacchiere.

Serena, rilassata e felice: appare così la bravissima Alessandra in questa foto, ma come potrebbe non esserlo in una simile oasi di pace?