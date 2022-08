Tragico lutto nel cast di Beverly Hills 90210: notizia dolorosissima

Beverly Hills 90210, tragico lutto all’interno del cast dell’amatissima serie televisiva: la dolorosissima notizia ha colpito tutti

E’ stata una delle prime serie televisive statunitensi degli anni 90- 2000 ad aver conquistato i telespettatori. Aaron Spelling e Darren star, i produttore della serie televisiva, ci avevano visto giusto. Beverly Hills è una delle serie tv che ancora oggi risulta essere tra le più amate.

In quegli anni era di fatti una delle prime serie televisive a raccontare la vita degli adolescenti, fatta di primi amori, la scoperta della sessualità e l’avvicinarsi a droghe e sostanze stupefacenti e la scoperta di malattie sessualmente trasmissibili. La serie televisiva che vedeva protagonisti adolescenti delle famiglie più ‘in’ ha consacrato attori i cui volti sono diventati particolarmente noti nel mondo dello spettacolo e del cinema. Ricordiamo ad esempio la bellissima Shannen Doherty. Ma oggi il cast di Beverly Hills è in lutto a causa della scomparsa dell’amatissima attrice.

Lutto nel cast di Beverly Hills 90210: addio all’amatissima attrice

Ci ha lasciati all’età di 64 anni. L’amatissima attrice, divenuta nota per il ruolo interpretato nella serie statunitense, Beverly Hills, è morta. In coma a causa della meningite, Denise Dowse lascia un vuoto incredibile. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un enorme dolore e dispiacere. Era parte del cast di Beverly Hills e nella serie tv vestiva i panni di Yvonne Teasly.

Denise Dowse ha riscosso un enorme successo nei panni di Yvonne nella serie televisiva Beverly Hills. Il suo esordio in tv è avvenuto negli anni 80 nella serie televisiva Almost There ed interpretava il personaggio di Angela Quartemane. Ha poi preso parte in diversi show televisivi ed ha poi ottenuto la parte nel ruolo di Yvonne Teasly in Beverly Hills, che abbiamo tutti amato.

L’annuncio della sua morte è stato fatto pubblicamente da sua sorella, Tracey, che attraverso un post sui social ha dato a tutti la tragica notizia. Denise è morta dopo aver contratto una gravissima forma di meningite che l’ha prima condotta al coma e poi, tragicamente alla morte. Il cast della serie, perde un volto amatissimo.

“Vorrei approfittare di questo momento per ringraziare tutti gli amici e i familiari che le hanno donato amore e preghiere. E’ con un grande peso nel cuore che informo tutti della morte di mia sorella Denise Dowse, che ritroverà la nostra famiglia nella vita eterna“, ha scritto sui social Tracey, sorella dell’attrice scomparsa.

Nello straziante messaggio di Tracey si leggono parole dolcissime nei riguardi di Denise che non era solamente una sorella, ma un pezzo del suo cuore, la sua migliore amica. La donna ha ringraziato tutti quanti abbiano avuto un pensiero per salutare per l’ultima volta l’amatissima ed illustre attrice e regista. Addio Denise Dowse.