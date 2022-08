“Mi ha distrutto”: dopo il GF Vip non ha lavorato per due anni

La sua esperienza al GF Vip non è stata affatto priva di emozioni e colpi di scena, ma dopo cos’è successo alla sua carriera?

Ha partecipato qualche anno fa ad una delle edizioni del Grande Fratello dedicate ai personaggi noti e in quei mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia le accadde di tutto. Trovò infatti nuovi legami d’amicizia e un’inaspettata liaison che fece scalpore per la differenza d’età che separava i due.

Al settimanale Donna, l’ex protagonista del reality di Canale 5 ha fatto il punto della situazione, a distanza di quasi quattro anni dalla sua partecipazione. Cominciamo col dire che oggi non è rimasto in piedi nessun rapporto di quelli nati con alcuni coinquilini: “Non parlerei di cattiveria, ma ci sono rimasta male nel prendere atto che le persone con cui avevo legato, fuori si sono dimostrate completamente diverse”, dice senza mezzi termini.

Non fa mistero sul motivo che la spinse ad accettare un’avventura simile: “Mi incuriosiva come esperimento sociale e soprattutto perché mi pagavano”, ammette. Uscita dalla famosa porta rossa però, pare che l’aver fatto il GF Vip abbia danneggiato la sua carriera che è stata ferma un biennio. Vediamo di chi si tratta!

Due anni senza lavorare dopo il GF Vip: confessione inaspettata

Come anticipato, nella casa trovò anche l’amore con un ragazzo molto più giovane: “Ho perso la testa. Avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato”, racconta. In effetti, per lei si trattò di una forte sbandata, tale da spingerla a mettere in discussione il legame con il compagno.

Avrete certamente intuito che parliamo di Jane Alexander, ex ‘vippona’ del GF Vip 3, edizione vinta da Walter Nudo. Tra l’attrice e l’ex velino di Striscia la Notizia Elia Fongaro nacque una relazione che fece molto discutere e della quale oggi sembrerebbe quasi pentita. “Quando perdi la testa segui solo l’istinto e sbagli. Ho capito che quando perdi la testa non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile”, rivela l’attrice a Donna. Dopo la fine della loro storia, pare che i rapporti tra i due non siano dei migliori: “Non lo sento più. Non voglio parlare di lui, non è interessante”.

Al di là dell’aspetto economico, l’ex volto di Elisa di Rivombrosa ammette che tutti dovrebbero vivere l’esperienza del Grande Fratello almeno una volta nella vita: “L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori”.

Non nega però che la sua carriera abbia subito conseguenze non piacevoli: “Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito”.

A voi piacque il percorso di Jane nella casa?