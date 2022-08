Superquark, chi sarà alla conduzione al posto di Piero Angela? Ecco chi potrebbe essere il possibile sostituto.

Si è spento all’età di 93 anni Piero Angela, a darne l’annuncio è stato suo figlio Alberto Angela che sui social ha pubblicato una foto salutandolo: “Buon viaggio papà“. Il grande divulgatore ha lasciato vuoto uno spazio immenso, sono oltre 70 gli anni di carriera. Sulla pagina instagram del programma Superquark che lo ha visto al timone per anni, è apparsa una sua ultima lettera.

“Cari amici, mi dispiace non essere più con voi dopo 70 anni di insieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti”, riporta nel commovente e significativo testo e conclude con un ‘lascito’ per i presenti: “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese”.

E’ stato il programma a riportare la lettera che Piero Angela ha scritto pensando al momento in cui non ci sarebbe più stato. Adesso in molti si chiedono se a Superquark arriverà un nuovo timoniere e soprattutto chi potrebbe essere all’altezza di Angela. A quanto pare c’è già un nome.

Superquark, chi potrebbe prendere il posto di Piero Angela: il nome

Piero Angela è stato un divulgatore scientifico, un giornalista, un conduttore televisivo e un saggista italiano. Per 70 anni ci ha accompagnato tra le vie del sapere, mostrandoci ogni volta una scoperta guardando con i suoi stessi occhi. La sua scomparsa è stata annunciata dal figlio Alberto che con un post social l’ha salutato.

Il programma Superquark ha poi pubblicato la lettera che a quanto pare ha scritto pensando al momento in cui non sarebbe stato più tra noi. Piero Angela da anni era al timone della trasmissione; nel 1980 è sopraggiunto a Quark e successivamente a Superquark. In molti si chiedono se ci sarà un nuovo timoniere nel programma e soprattutto si chiedono chi potrebbe essere. Il nome che appare agli occhi di tutti più adatto a prendere in mano le redini della trasmissione c’è e lo conosciamo benissimo, chi potrebbe meglio di Alberto Angela portare avanti questo progetto?

Il giornalista ha saputo raccogliere l’eredità del padre e sembrerebbe essere il professionista giusto per prendere in mano le redini di Superquark. Anche Alberto, come suo padre, è riuscito ad affermarsi tra le vie del sapere, oggi è un divulgatore scientifico, paleontologo, conduttore televisivo, scrittore e giornalista, ha quindi l’arte e la conoscenza di poter prendere in mano un simile progetto in cui per anni è stato suo padre ad accompagnarci. Il nome c’è ma ovviamente sono solo possibili ipotesi.