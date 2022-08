Ricordate l’ex sposa di Matrimonio a prima vista? Ecco cos’è successo dopo il programma

Giorgia Rosati è l’ex sposa di Matrimonio a prima vista: scopriamo cos’è successo dopo il programma.

Matrimonio a prima vista è un programma in onda in chiaro su Real Time. Da quando ha esordito in televisione i telespettatori si sono lasciati coinvolgere da quanto successo all’interno di ogni coppia. Infatti il format vede la formazione di ‘coppie’: due persone vengono messe insieme da un team di esperti.

Non si conoscono e si incontrano per la prima volta soltanto pochi minuti prima del sì. In seguito, dopo la cerimonia trascorrono qualche giorno in viaggio di nozze e al ritorno arriva la parte più difficile, la convivenza. L’ultima edizione andata in onda in tv è stata vista da migliaia di italiani. Al centro dell’attenzione abbiamo visto tre coppie formate da Giorgia e Antonio, Gianluca e Giorgia e Cristina con Mattia. Questa è stata l’edizione del colpo di scena perchè per la prima volta tutte e tre hanno deciso di restare insieme alla scelta finale.

Scelta che non è stata ribadita nella puntata di Matrimonio a prima vista e poi. Infatti le ultime due coppie citate hanno fatto sapere di essersi separate, soltanto Antonio e Giorgia erano rimasti insieme. Erano, perchè poco dopo hanno svelato di aver scelto la strada della separazione. La puntata ‘e poi’ è comunque registrata qualche tempo prima della messa in onda, per questo, tutto può sempre cambiare. A distanza di alcuni mesi vediamo cos’è successo a quest’ultima coppia.

E’ l’ex sposa di Matrimonio a prima vista: cos’è successo dopo il programma

L’ultima edizione di Matrimonio a prima vista in onda su Real time ha avuto un successo impressionante e ha tenuto incollati alla televisione i telespettatori. Vi ricordate di Giorgia? E’ l’ex sposa del programma, proprio di quest’ultima edizione.

E’ stata affiancata in questa esperienza da Antonio Quarta. All’inizio del loro incontro almeno dopo la cerimonia, non sono mancate le difficoltà. Sono poi apparsi molto uniti e affiatati e hanno ribadito il pensiero di molti spettatori una volta arrivati alla scelta: sono rimasti insieme, decisione confermata anche nella puntata ‘e poi’. Purtroppo poche ore dopo abbiamo appreso della loro separazione. Ad oggi sono passati alcuni mesi, cos’è successo dopo il programma?

A quanto pare tutti i componenti dell’ottava edizione del format sono rimasti in buonissimi rapporti e si sentono, quindi anche Giorgia e Antonio. Non sono tornati insieme ma c’è comunque una bella amicizia. L’ex sposa l’8 aprile ha pubblicato un post in cui nell’immagine è fotografata con l’ex marito, a corredo ha lasciato un bellissimo messaggio: “Forse non ci siamo saputi spiegare, forse pensavamo che sarebbe stato tutto più semplice…è stato il viaggio della vita e a volte, con mille sfaccettature, la vita ti ripaga. Dovessi tornare indietro, nonostante tutto, lo rifarei altre mille volte con te”.

Voi avete seguito il percorso di Giorgia e Antonio?