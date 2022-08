Meghan Markle ha una vicina di casa molto famosa ma c’è tensione fra loro

Meghan Markle ha una vicina di casa molto famosa ma a quanto pare fra le due c’è una certa tensione.

Meghan Markle è convolata a nozze con il principe Harry il 19 maggio 2018. Oggi sono genitori di Archie Harrison e di Lilibet Diana. Nel gennaio del 2020 hanno annunciato la volontà di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia reale in modo tale da diventare sotto il profilo finanziario indipendenti.

Hanno anche rinunciato al trattamento di Altezza Reale ma non lo hanno perso. Decidono in seguito di allontanarsi dal palazzo e di trasferirsi in Canada, scelgono successivamente la California dove affittano una villa per poi acquistare una residenza a Santa Barbara. Queste scelte hanno fatto molto discutere ma mai quanto le dichiarazioni che Meghan ha rilasciato a Oprah Winfrey. Nell’intervista ha infatti accusato di razzismo l’ambiente della casa reale, dichiarando di non essersi sentita protetta e di aver pensato al suicidio.

“Ad un certo punto non volevo essere più viva. Ero vicina al punto di rottura“, aveva confessato allora quando era al quinto mese di gravidanza. Anche Harry era intervenuto sostenendo di non avere chiesto aiuto per Meghan alla famiglia reale perchè ‘non è una conversazione che la famiglia farebbe’: “Non so se avrebbero capito. E’ un ambiente molto soffocante. L’attrice ha anche parlato dell’elemento razzismo dichiarando che nei sei mesi in cui era incinta del primo figlio le dissero che non gli sarebbe aspettato nessun titolo: “Non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle”.

Dichiarazioni che hanno avuto sviluppo in tutto il mondo. Sappiamo che spesso Meghan si ritrova al centro dell’attenzione mediatica. Sono continue le informazioni che arrivano sulla coppia e sulla famiglia reale, anche se molte volte si tratta solo di indiscrezioni. Negli ultimi giorni è arrivata una nuova notizia che riguarda l’attrice. Meghan Markle a quanto pare ha una vicina molto famosa ma secondo quanto riportato dal Daily Star tra le due ci sarebbe tensione.

Meghan Markle ha una vicina famosa ma tra le due c’è molta tensione

Meghan Markle ed Harry vivono oggi a Los Angeles. Nel 2020 hanno deciso di cominciare una sorta di nuova vita lontano dalla famiglia reale, un modo per poter essere finanziariamente indipendenti senza, appunto, dipendere dalla casa. Sono genitori di due bambini, Archie Harrison e Lilibert Diana.

Nelle ultime ore circola una notizia che riguarda la duchessa di Sussex. A quanto pare la coppia avrebbe una vicina molto famosa, ma tra quest’ultima e Meghan ci sarebbe un po’ di tensione. Katy Parry con l’attore Orlando Bloom abitano nello stesso esclusivo quartiere della coppia reale. Secondo quanto spifferato dal Daily Star, la Markle non vedrebbe di buon occhio la cantante: il motivo?

Il fatto sarebbe da ricondurre al 2018, anno in cui c’è stato il matrimonio tra Meghan e Harry. Qualche giorno dopo a Katy sarebbe stato chiesto un’opinione durante il red carpet di America Idol sull’abito scelto dall’attrice per le nozze e la sua risposta sarebbe stata:

“Avrei fatto qualcosa in più“, precisando di aver preferito il vestito indossato da Kate Middleton. Queste parole non sarebbero piaciute alla duchessa di Sussex che da allora non vedrebbe di buon occhio la compagna di Orlando Bloom.